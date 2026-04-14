Vance: «Irán mostró cierta flexibilidad, pero no cedió lo suficiente y rechazó el acuerdo nuclear»

El vicepresidente de EEUU, JD Vance, ha lamentado este lunes que las maratónicas negociaciones con Irán de Islamabad (Pakistán), que concluyeron sin acuerdo tras más de 21 horas de intensas conversaciones, no avanzaran lo suficiente: «No pudimos llegar a una situación en la que los iraníes aceptaran nuestros términos», ha dicho. Vance también ha admitido que Irán mostró «cierta flexibilidad», pero «no cedió lo suficiente» y rechazó el acuerdo nuclear.

La delegación estadounidense, encabezada por el propio Vance junto a los enviados especiales habituales de Trump Steve Witkoff y Jared Kushner, presentó lo que describió como una «oferta final y mejor» a Teherán, pero las posiciones se mantuvieron alejadas en los puntos fundamentales.

«El presidente Trump nos dijo que viniéramos aquí de buena fe y hiciéramos el máximo esfuerzo por conseguir un acuerdo. Lo hicimos, y lamentablemente no pudimos avanzar lo suficiente», ha recordado Vance en una entrevista en el programa Special Report with Bret Baier, de Fox News. Ha añadido que la delegación estadounidense había dejado claras sus «líneas rojas» y en qué aspectos estaba dispuesta a ceder, pero «no pudimos llegar a una situación en la que los iraníes aceptaran nuestros términos».

En la entrevista, Vance profundizó en esos argumentos que ya apuntó este domingo y reiteró que, a pesar de la flexibilidad mostrada por Washington, Irán no cedió lo suficiente en los asuntos clave. «Ellos han elegido no aceptar nuestros términos», subrayó con claridad. El vicepresidente de EEUU ha explicado que las discusiones fueron «sustantivas», pero que no se logró «ningún progreso significativo» porque Teherán se negó a comprometerse en los elementos esenciales para un pacto duradero.

El principal escollo, como era previsible, fue el programa nuclear iraní. Estados Unidos exige un compromiso firme, verificable y a largo plazo de que Irán no buscará un arma nuclear ni adquirirá las herramientas o el conocimiento necesario para fabricarla rápidamente. «Necesitamos ver un compromiso afirmativo de que no buscarán un arma nuclear, ni ahora ni en el futuro», insistió Vance. Esta demanda incluye, según fuentes de la delegación en Islamabad, la eliminación o estricta supervisión internacional del uranio altamente enriquecido que Irán ha acumulado en los últimos años, así como destacados mecanismos de inspección que eviten cualquier camino hacia la militarización.

Vance ha descrito el resultado de las negociaciones como «mala noticia», pero matizó inmediatamente que lo es «mucho más para Irán que para Estados Unidos». «La mala noticia es que no hemos llegado a un acuerdo, y creo que eso es mucho peor para Irán que para Estados Unidos», ha señalado. A pesar del fracaso, ha dejado la puerta entreabierta a futuras conversaciones: la oferta estadounidense sigue sobre la mesa si Teherán decide reconsiderar su postura y mostrar mayor flexibilidad.

«Los iraníes serán quienes digan ahora qué toca hacer próximamente», ha afirmado en la entrevista, dejando claro que la pelota está ahora en el tejado iraní.

La administración Trump, según Vance, mantiene una estrategia dual: preferencia por la vía diplomática siempre que sea posible, pero con «muchas herramientas» a su disposición para impedir que Irán desarrolle armamento nuclear. Estas herramientas incluyen presión económica, sanciones reforzadas y, en caso necesario, medidas militares disuasorias, como el reciente bloqueo naval en el estrecho de Ormuz que ha tensado aún más la región. «Nosotros también podemos jugar a ese juego», ha advertido el vicepresidente en referencia a posibles respuestas si Irán intenta acciones desestabilizadoras o bloqueos en rutas marítimas clave.

En la misma entrevista, Vance ha reiterado que la Casa Blanca no transigirá en cuestiones de seguridad nacional. «Lo primero, es que no tendrán el arma nuclear», ha resumido como la prioridad absoluta. El vicepresidente de EEUU ha insistido en que cualquier acuerdo debe ser «verificable» y eliminar la amenaza a largo plazo que representa el programa nuclear iraní para Israel, los aliados del Golfo y la estabilidad regional.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Aragchi, en una conversación con su homólogo francés, Jean-Noel Barro ha señalado que Estados Unidos «cambiaba constantemente los requisitos durante las negociaciones en Islamabad, por lo que las partes no pudieron llegar a un acuerdo».