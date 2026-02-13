Agentes de policía de París han disparado a un hombre que les ha atacado este viernes con un cuchillo cerca del Arco del Triunfo. La Fiscalía Nacional Antiterrorista se ha hecho cargo de la investigación, aseguran medios franceses.

El hombre armado con un cuchillo ha amenazado a los gendarmes que realizaban una guardia de honor bajo el Arco del Triunfo en París. Ha recibido varios disparos de uno de ellos antes de ser trasladado al hospital.

El agresor ha intentado apuñalar a un agente durante el reencendido de la llama en la Tumba del Soldado Desconocido, que tiene lugar cada día a las 6 de la tarde, informa Le Figaro. Un segundo agente presente en el lugar le ha disparado cuatro balas, tres de las cuales han alcanzado al hombre en el torso y la pierna.

Según informa Le Monde, se trata de un hombre «conocido por la policía», pero no se han revelado detalles sobre su identidad, origen o descripción. Hay informes contradictorios sobre si ha fallecido.

El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, ha asegurado que: «Un hombre intentó agredir con un cuchillo a miembros de la gendarmería, incluidos miembros de la banda de la gendarmería que se preparaban para la ceremonia». «Este individuo intentó quitarle la vida a un gendarme».

Noticia en elaboración