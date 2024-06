Ucrania reivindica su primer ataque en territorio ruso con armas de Occidente

Ucrania ha reivindicado este martes su primer ataque contra Rusia con el material que sus principales aliados les han entregado. Lo ha hecho después de obtener el permiso de sus socios y han arremetido contra un objetivo militar que estaba situado dentro de la Federación Rusa.

«Un bonito incendio. Es un (sistema antiaéreo) S-300 ruso. En territorio ruso», ha escrito en su cuenta de Facebook la viceministra ucraniana para la Reintegración de los territorios ocupados, Irina Vershchuk. «Primeros días después del permiso para utilizar armas occidentales contra territorio enemigo», ha agregado la viceministra. Este mensaje va acompañado de una foto de una unidad de equipamiento militar envuelto en llamas.

Reportedly, a Russian S-300/400 (?) system component destroyed by Ukraine in Russia’s Belgorod Oblast.

Gone are the two years of the “Ukraine can’t defend itself because WWIII” absurdity.

That avalanche of shameless lies from Kremlin appeasers and brainless surrender cultists… pic.twitter.com/K22hUHwD3N

