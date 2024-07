Trump se ríe del estado de Biden: «No puede subir ni las escaleras de los niños del Air Force One»

El candidato republicano y ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha cargado este lunes contra Joe Biden, asegurando que no puede subir las «escaleras de los niños» del Air Force One, el avión presidencial americano. Además, Trump no desaprovecho la oportunidad para cargar también contra los médicos del actual presidente de Estados Unidos, señalando los dudosos informes médicos sobre la salud de Biden.

Trump on Biden: “He was unable to get up the children’s stairs the other day, you know they call them the children’s stairs”

pic.twitter.com/YVdifAc3OY

— Benny Johnson (@bennyjohnson) July 23, 2024