El ex presidente Donald Trump ha manifestado este sábado en un mitin en Conway (Carolina del Sur) en campaña de las elecciones primarias del Partido Republicano que Estados Unidos no defendería a los aliados de la OTAN frente a Rusia si no cumplían con su contribución de gasto en defensa, amenazando a la alianza en caso de que gane las elecciones en 2024.

«Si no pagamos y somos atacados por Rusia, ¿nos protegerás?», ha recordado Trump, que le preguntó el líder de otro país cuando era presidente sobre los compromisos de la OTAN. «No, no les protegería. De hecho, les animaría a hacer lo que les diera la gana», ha terminado Trump ante los votantes de Conway en Carolina del Sur, que ha sugerido que los miembros de la OTAN empezaron a cumplir con sus compromisos a raíz de sus amenazas.

Después de que Rusia se anexionara la península de Crimea de Ucrania en 2014, los países de la OTAN se comprometieron a avanzar hacia un gasto del 2% de su producto interior bruto en defensa para 2024. Según los datos publicados en julio de 2023, sólo 11 de los 31 países miembro han alcanzado ese objetivo, con Estados Unidos aportando el 3,49% de su PIB. Francia, Montenegro, Macedonia del Norte, Bulgaria, Croacia, Albania, Países Bajos, Noruega, Dinamarca, Alemania, Chequia, Portugal, Italia, Canadá, Eslovenia, Turquía, España, Bélgica y Luxemburgo no han alcanzado el objetivo. Finlandia, el miembro más reciente de la OTAN, gasta más del 2% de su PIB en defensa, al igual que Suecia, cuyo ingreso está previsto en breve.

En una declaración este domingo después de las palabras de Trump sobre Rusia, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha reconocido que «cualquier sugerencia de que los aliados no se defenderán mutuamente socava toda nuestra seguridad, incluida la de Estados Unidos, y pone a los soldados estadounidenses y europeos en mayor riesgo».

Ya en el pasado el ex presidente George W. Bush y el ex presidente Barack Obama expresaron de forma periódica su frustración con los países miembros de la OTAN por no destinar una mayor parte de sus presupuestos a defensa, que suele asumir Washington. Con Bush, la OTAN se desplegó en Afganistán para defender a Estados Unidos tras el 11 de septiembre, asumiendo EEUU gran parte del coste de la operación. Con Obama, la agresión rusa en Ucrania ocupó un lugar central.

El ex presidente Donald Trump marcó en rojo durante su mandato los niveles de gasto en defensa entre los países miembros de la OTAN durante sus encuentros con los líderes internacionales, a los que reprendió entonces de forma repetida por no cumplir el objetivo acordado de que cada país gaste el 2% de su PIB anual en defensa.

Los ex presidentes George W. Bush y Barack Obama expresaron de forma regular su frustración con los gobiernos miembros de la OTAN por no destinar más gasto más de sus presupuestos nacionales a defensa.

En 2006, el entonces presidente de Estados Unidos George W. Bush aprovechó la cumbre de la OTAN en Letonia para presionar a sus aliados con el objetivo de que aumentaran su gasto en defensa en plena campaña militar de la OTAN liderada por Estados Unidos en Afganistán.

Dos años después, aprovechó su última cumbre de la OTAN para hacer lo mismo. «En esta cumbre, animaré a nuestros socios europeos a aumentar sus inversiones en defensa para apoyar tanto las operaciones de la OTAN como las de la UE», explicó Bush en la inauguración de la cumbre de 2008 en Bucarest (Rumanía). «Estados Unidos cree que si los europeos invierten en su propia defensa, también serán más fuertes y capaces cuando nos despleguemos juntos», afirmó entonces.