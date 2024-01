Trump se impone en las primarias de New Hampshire ante una Haley que se mantiene en la carrera

El ex presidente de Estados Unidos Donald Trump se ha impuesto en las primarias republicanas del estado de New Hampshire con un 53,7% de los votos de los ciudadanos vinculados al Partido Republicano con el recuento al 60%, por delante de la única candidata ya con un mínimo de posibilidades de competirle la nominación, la ex embajadora de EEUU ante la ONU Nikki Haley, que ha logrado el 44,9% del apoyo. En el recuento de delegados, son 11 para Trump y 6 para Haley.

En el progresista estado de New Hampshire hay que recordar que los demócratas suelen llevar la delantera, y en 2020 Biden se impuso a Trump sin dificultades. Es uno de los estados donde se espera que Trump logre una de las más exiguas ventajas sobre sus rivales. Con todo, Trump llegaba reforzado tras los abandonos en la carrera por la nominación de DeSantis y Ramaswamy, que ya le han brindado sus apoyos. Nikki Haley ha anunciado que se mantiene en la carrera por la nominación, cuyo próximo capítulo llega el próximo 8 de febrero con las primarias en Nevada y en las Islas Vírgenes.

Trump, además, es el primer candidato del Partido Republicano que se impone tanto en Iowa como en New Hampshire desde que estos son los dos primeros estados en el calendario de primarias, en 1976. Es cierto que en Iowa han ganado bastantes candidatos que luego no fueron los nominados finales, como Ted Cruz, Rick Santorum o Mike Huckabee, los nombres inmediatamente anteriores a las victorias de Trump.

El calendario para la nominación del candidato del Partido Republicano incluye primarias con votación al uso con urnas, pero también caucus, en los que los ciudadanos vinculados a un determinado partido debaten y eligen a sus favoritos, en algunos casos a mano alzada y sin necesidad de papeletas.

En cualquier caso, la elección no es directa, ya que sea mediante primarias o mediante caucus, los ciudadanos lo que están decidiendo es la composición de la delegación de dicho estado en las convenciones nacionales, donde se realizará formalmente la proclamación de la persona que representará a la formación en los comicios generales -este año tendrán lugar el 5 de noviembre-.

El Partido Republicano celebrará su convención entre el 15 y el 18 de julio en Milwaukee (Wisconsin), mientras que el Demócrata se reunirá del 19 al 22 de agosto en Chicago (Illinois).

Biden gana sin ganar

Por su parte, el actual inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden, ha logrado una cómoda victoria en el estreno de las primarias del Partido Demócrata. Sin ganar, puesto que en realidad en este estado, por las particularidades de las reglas del Comité Nacional Demócrata, Biden no era un candidato que figurase en las papeletas, sino que su nombre podía ser escrito por los votantes.

Sin embargo, esta victoria no permitirá al mandatario conseguir la adjudicación de delegados de cara a la convención nacional del partido, que designa al candidato del partido para las elecciones presidenciales.

El origen del embrollo de las papeletas del Partido Demócrata en el estado de New Hampshire viene por una disputa interna sobre la fecha de las primarias, por lo que el Comité Nacional Demócrata decidió que esta elección no contase. Sin embargo, la victoria de Biden sirve para mostrar la idea de «fortaleza» de cara a las presidenciales.