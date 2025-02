Trump avisa a Hamás por el posible colapso de la tregua en Gaza: «Se desatará el infierno»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha avisado al grupo terrorista Hamás que se «desatará el infierno» en la Franja de Gaza si no se liberan a todos los rehenes israelíes antes del sábado. Y es que Hamás también anunció este lunes que no se iban a producir más intercambios de rehenes israelíes por presos palestinos debido a una serie de «violaciones israelíes» de la tregua, algo que alertó a los mediadores de Israel y Hamás (entre los que está Estados Unidos junto a Egipto y Qatar) sobre un posible «colapso» de la tregua.

«En lo que a mí respecta, si todos los rehenes no son devueltos antes del sábado a las 12:00 horas, creo que es un momento apropiado, yo diría, (…) y que estalle el infierno», ha señalado en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval de la Casa Blanca. «Yo diría que deberían ser devueltos a las 12:00 del sábado, y si no se devuelven, todos, no a cuentagotas, no a dos, uno, tres, cuatro y dos. Sábado a las 12:00, y después de eso, yo diría, se va a desatar el infierno», ha insistido.

Trump también ha indicado que, en última instancia, todo depende del Gobierno israelí, insistiendo en que estaba hablando por «sí mismo». De igual manera, el magnate ha instado a que las autoridades de Jordania y Egipto «acojan» en sus territorios a un millón y medio de palestinos de la Franja de Gaza, algo que ambos países árabes han rechazado de forma rotunda, debido a que lo consideran un «nuevo éxodo».

Desde el Gobierno de Benjamín Netanyahu, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, calificó la respuesta adoptada por Hamás como una «violación flagrante del alto el fuego» y dio órdenes al Ejército para que se mantenga en un «nivel alto de alerta» en la Franja de Gaza.

«He ordenado a las FDI (Ejército de Israel) que se prepararen al más alto nivel de alerta para cualquier escenario posible en Gaza y que protejan a las comunidades fronterizas. No volveremos a la realidad del 7 de octubre», ha declarado Katz.

¿Cuántos rehenes han sido liberados?

Hasta el momento, 21 rehenes con vida han sido liberados en un total de cinco intercambios (entre ellos cinco tailandeses que no estaban incluidos en esta primera fase del acuerdo), a cambio de 800 presos y detenidos palestinos.

Estos rehenes que han sido liberados pertenecen a la primera fase del pacto entre Israel y Hamás, que tiene una duración de 42 días y en el que se certificará el cese de hostilidades, la retirada de las tropas israelíes hacia la frontera y la liberación de 33 rehenes israelíes, algo que hasta nuevo aviso se ha paralizado.

La segunda consistirá en la distribución de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, devastada tras más de 15 meses de ofensiva israelí. Los detalles de la tercera etapa se conocerán más adelante debido a la delicada situación que está atravesando el pacto.