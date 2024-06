Trump afirma que desclasificará los archivos sobre el 11S y el asesinato de Kennedy

El ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que desclasificará los archivos sobre el atentado del 11-S, el asesinato de John Fitzgerald Kennedy y el caso Jeffrey Epstein si es reelegido como jefe del Ejecutivo norteamericano.

Así lo ha dicho el empresario neoyorquino en una entrevista concedida a la televisión estadounidense Fox News donde también ha recordado que ya desclasificó muchos archivos sobre el asesinato de Kennedy durante su administración. Donald Trump cree que dando luz a ciertas investigaciones, eliminando la clasificación de alto secreto, podrá restablecer la confianza de los estadounidenses en organismos vitales para el Gobierno como la CIA o el FBI.

Este mensaje ha sido recibido por miles de usuarios en redes sociales como algo positivo que suma puntos a su candidatura para las próximas elecciones generales. «Me quiero mudar a USA para votar por él…», ha dicho una internauta. «Y muy probablemente por eso es que le robarán nuevamente las elecciones», ha opinado otro.

Me quiero mudar a usa para votar por el.. — Catalina Espinoza (@Caty14Ce) June 3, 2024

Y muy probablemente por eso es que le robarán nuevamente las elecciones. — Luis (@JDS268) June 3, 2024

Culpable de 34 cargos

Donald Trump es el primer ocupante de la Casa Blanca de EEUU condenado en un juicio penal, y este hecho llega en plena precampaña electoral, a pocos meses de las presidenciales del próximo 5 de noviembre. El veredicto de culpabilidad es el resultado de la vista por el soborno a la ex actriz porno Stormy Daniels.

El pasado jueves el jurado le declaró culpable de 34 cargos por presunta falsificación de registros comerciales dentro de una trama en la que habría intentado ocultar el pago de 130.000 dólares a Daniels para comprar su silencio para ocultar su relación extramatrimonial. La sentencia se conocerá el próximo 11 de julio.

El jurado del caso Stormy Daniels, que ha pedido revisar varias partes del testimonio de Donald Trump y volver a escuchar las instrucciones del juez, deliberó durante más de nueve horas en dos días para llegar a esta conclusión, según asegura la televisión estadounidense NBC News.

La investigación del caso tiene su origen en la oficina del fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, por un supuesto plan del magnate para enterrar en los medios varios escándalos sexuales durante la campaña para las elecciones presidenciales de 2016.

Nada más salir de la sala, Donald Trump declaró que su juicio «ha sido amañado» y liderado por un juez «corrupto». «El verdadero veredicto va a ser el 5 de noviembre por parte del pueblo», señaló en alusión a las elecciones presidenciales.

Trump calificó el proceso de «vergüenza» e insistió en su tesis de que el caso ha sido instigado por la Administración Biden «para herir a un oponente» de cara a las presidenciales. «Somos una nación en decadencia», resaltó.

Trump culpa a Biden

El ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo el pasado viernes que su condena por manipular libros de cuentas para pagar a la actriz de cine porno, Stephanie Clifford, es producto de una «estafa» de juicio organizado por orden de la Casa Blanca.

Así lo aseguró el ex mandatario durante una rueda de prensa celebrada este viernes en la torre Trump de Nueva York donde también ha defendido que esta supuesta manipulación para pagar a la actriz es un «gasto legal» sin la mayor trascendencia.

Tras dudar en numerosas ocasiones de la imparcialidad del magistrado que ha llevado el caso, Juan Merchan, Trump explicó que se encuentra en el centro de un entramado orquestado desde Washington del que no podría decir todo lo que quisiera al encontrarse todavía bajo una «sucia» orden de silencio.

En este sentido Trump sostuvo que el juicio no ha afectado en lo más mínimo sus posibilidades de cara a las elecciones de noviembre, donde sigue viéndose como «principal favorito» a pesar de presiones «fascistas» de la Casa Blanca. Además acusó a «gente cercana» al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de trabajar para hundirlo si bien expresó dudas sobre el papel directo de su sucesor porque «no se entera de nada».

Sobre la condena del jueves, Trump insistió en que lo único que hizo fue «pagar un gasto legal a un abogado, y como tal los expertos legales lo incluyeron así en los libros de cuentas», y denunció cómo, a lo largo del proceso, ha asistido en silencio a la «crucifixión» de varios testigos a su favor con el permiso de un magistrado que «por fuera parece un ángel, pero por dentro es un demonio».

Los pagos a Clifford no fueron, a juicio de Trump, «dinero para que se callara», sino que la actriz firmó un Acuerdo de No Divulgación al respecto de sus presuntas relaciones sexuales. «Y eso es algo perfectamente legal», indicó.

El mandatario insistió además que siempre ha querido testificar pero no lo ha hecho por recomendación de sus abogados. «Me daba igual el perjurio. No me importa exponerme porque hay cosas que hay que hacer por este país. Esto es más grande que Trump, más grande que mi Presidencia», dijo.