Trump advierte a Irán sobre el cobro de tasas en el estrecho de Ormuz: «¡Más les vale que no lo hagan!»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha exigido este jueves a Irán que cese de inmediato cualquier intento de cobrar tarifas o peajes a los petroleros que transitan por el estrecho de Ormuz, tras recibir informes —aún no confirmados— sobre posibles cobros de peajes por parte de Teherán a las embarcaciones que pasen por la estratégica vía marítima.

Trump insistió en que el estrecho de Ormuz debe permanecer abierto y seguro sin limitaciones ni restricciones durante el período de alto el fuego de dos semanas acordado entre ambos países, y reiteró que cualquier violación de este punto podría poner en riesgo la tregua.

«Hay informes de que Irán está cobrando tarifas a los petroleros que transitan por el estrecho de Ormuz. ¡Más les vale que no lo hagan y, si lo hacen, que dejen de hacerlo de inmediato!», ha escrito Trump en su red.

Esta advertencia se produce pocas horas después de que el fantasmal líder supremo de la dictadura iraní, Mojtaba Jamenei, haya asegurado que la gestión del estrecho de Ormuz entra en una «nueva fase», sin descartar su uso como herramienta de presión.

El comunicado de Mojtaba Jamanei

Mojtaba Jamenei, líder supremo fantasma de la dictadura de los ayatolás, se ha escudado este jueves en otro comunicado televisado para dirigirse al pueblo persa tras el anuncio del alto el fuego pactado con EEUU. Mojtaba Jamenei ordena respetarlo, pero advierte: «Esto no es el fin de la guerra». En un comunicado difundido por la televisión estatal iraní IRIB, el ayatolá líder supremo se ha dirigido a las fuerzas armadas de Irán.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, ya había asegurado este jueves que la decisión de aceptar el alto el fuego fue adoptada por unanimidad entre los altos cargos del país y recibió el visto bueno del líder supremo. En un comunicado difundido en Telegram, Pezeshkian enfatizó que este cese de las hostilidades «no representa una muestra de debilidad», sino que constituye «una manera de consolidar las orgullosas victorias logradas por Irán».

Además, con un lenguaje deliberadamente ambiguo y sin concretar detalles ni plazos, el nuevo líder supremo no ha dudado en volver a recurrir al estrecho de Ormuz como carta de presión, al anunciar que su gestión entra ya en una «nueva fase».