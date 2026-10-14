Tragedia en la India: mueren 13 niños tras el naufragio de un barco en el río Ganges

Al menos 13 niños han perdido la vida tras un naufragio en el río Ganges. El hundimiento ha ocurrido cerca de la localidad india de Vaishali, situada en el estado de Bihar, según han confirmado las autoridades. Las labores de búsqueda persisten en la zona después de localizar los cadáveres en las aguas del país asiático. La jefa del distrito de Vaishali, Varsha Singh, ha comentado que la embarcación «trasladaba a entre 15 y 20 niños» y ha remarcado que los rescatados «se encuentran estables», ya que están ingresados en el hospital.

La política hindú ha continuado con su declaración y ha subrayado que «la operación de rescate sigue en marcha», tal y como ha recogido la agencia india de noticias PTI. De igual manera, Singh ha confirmado «la ayuda de «residentes locales» para llevar a cabo dichas tareas, aunque aún se desconoce el número total de desaparecidos.

Por otro lado, el primer ministro de India, Narendra Modi, ha enviado un mensaje en redes sociales para los allegados de las víctimas: «Mis pensamientos están con las familias de luto en estos momentos difíciles». Además, tras conocer la tragedia, el mandatario indio ha tildado el suceso de «profundamente doloroso» y ha confirmado la entrega de compensaciones a los familiares de los fallecidos.

¿Cómo sucedió el desastre?

En primer lugar, el barco transportaba el martes a las 20:30 (hora local) a los niños, todos menores de 15 años. Sin embargo, el navío, que se dirigía a una fiesta, volcó en el distrito de Vaishali, estado de Bihar, al noreste de la India.

Después, los agentes de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF) y los mismos locales participaron en el intento de rescate. Después de encontrar a los supervivientes, las autoridades los trasladaron a la ciudad de Patna, ubicada a menos de 50 kilómetros al sur, al otro lado del Ganges.