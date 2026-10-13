Los Bomberos buscan contrarreloj a Rami, el niño de 12 años con autismo que desapareció hace 9 días en Granollers

Los Bomberos de la Generalitat continúan sin éxito la búsqueda de Rami, el menor con autismo desaparecido durante la madrugada del domingo 4 de octubre. A pesar de los esfuerzos incansables por parte de más de 450 bomberos y del resto de cuerpos de seguridad y servicios de emergencias, se desconoce el paradero del joven. Además, cientos de vecinos de diferentes municipios catalanes se han sumado a la causa. Hasta ahora, su familia había organizado batidas particulares, pero el grupo ha crecido con numerosos voluntarios.

Tal y como han informado fuentes del cuerpo este martes, se han activado diversas unidades como el GRAE (Grupo de Actuaciones Especiales), los submarinistas y los drones, que entre todos suman 19 dotaciones con más de 30 personas al frente. El pasado domingo, los Bomberos centraron la búsqueda a lo largo del río Congost, en Granollers, y por el agua, hasta la confluencia con el río Mogent, aunque sin dar frutos.

Asimismo, los equipos rastrearon de nuevo los alrededores del Hotel Ciutat de Granollers, donde se vio por última vez a Rami, mediante las cámaras del lugar de alojamiento. La desaparición del menor se debe, presuntamente, al miedo a la tormenta ocurrida hace nueve días.

El lado más personal

No obstante, no es la primera vez que los padres de Rami viven esta complicada situación: es su cuarta desaparición. Faouizia Benouizi, la madre del menor con autismo, confesó el duro momento que supuso no saber dónde estaba su hijo: «Esa noche había mucha lluvia, llamé a todos los vecinos, al 112, hice la denuncia y empezamos a buscarle». También Faouizia relató la pasión de Rami por los trenes, los coches y otros medios de transporte.

Los vecinos han colocado carteles por la ciudad para intentar localizarle y ayudar a la Policía y a los Mossos d’Esquadra. Sin embargo, debido a que Rami aún no aparece, la familia sigue desesperada en su búsqueda: «Creo que mi hijo está encerrado en un sitio con alguien, lo tengo claro, es lo que me dice mi corazón», declaró la progenitora. Sus seres más cercanos mantienen el optimismo de que el joven aparezca.

Qué hacer si sabes dónde está Rami

En caso de tener cualquier información que sea de ayuda, en esta u otra desaparición, hay que llamar al 112. Contactar con emergencias es siempre la primera tarea que debe llevarse a cabo. En este caso, Rami sufre trastorno del espectro autista tipo 2, por lo que tiene «dificultades para comunicarse», según explicó la familia. Las autoridades indican que podría estar desorientado.

Rami es de estatura media (1,73 metros), es moreno, de complexión gruesa y tiene el pelo rizado y corto. La última vez que se le vio vestía una camiseta turquesa y un pantalón corto deportivo de color naranja.