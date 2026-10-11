Ana Eva Guasch, 25 años de ausencia: el recuerdo de una profesora que Mallorca nunca olvidó

Este mes de octubre se cumplen 25 años de la desaparición de Ana Eva Guasch Melis, una profesora de 27 años a la que se perdió la pista en Palma en 2001. Un cuarto de siglo después, el paradero de la joven continúa siendo un misterio y sus familiares y amigos siguen ligados a una historia marcada por la incertidumbre, las preguntas sin respuesta y una búsqueda que nunca cayó en el olvido.

Ana Eva tenía 27 años y toda una vida por delante. Licenciada en Filología y profesora en el colegio Santa Mónica, muy cerca de la calle Aragón de Palma, era una joven alegre, extrovertida y llena de ilusión por su trabajo y su nueva etapa personal. Había comenzado a vivir por su cuenta en un piso de la calle Aragón y disfrutaba de una vida social activa, rodeada de amigos y proyectos.

La noche previa a su desaparición había salido con sus amistades. Durante la madrugada, condujo su coche para acompañar a varios de ellos hasta sus casas antes de regresar a su vivienda. Era una noche como tantas otras, sin que quienes compartieron aquellas últimas horas con ella pudieran imaginar que estaban a punto de perder su rastro para siempre.

El domingo tenía previsto encontrarse con sus amigos, pero cuando acudieron a su domicilio, nadie respondió a la puerta. Al día siguiente, la ausencia de Ana Eva en su puesto de trabajo hizo saltar las alarmas. Quienes la conocían sabían que era una persona responsable y que no habría faltado a sus obligaciones sin avisar. La preocupación dio paso rápidamente a la angustia y su familia denunció la desaparición.

Cuando sus allegados accedieron a la vivienda, encontraron el coche de la joven correctamente aparcado y sus pertenencias personales en el interior. La documentación y las llaves seguían allí. También había ropa en la lavadora, preparada para un lavado que nunca llegó a comenzar. Algunos detalles de la casa despertaron interrogantes, pero no ofrecieron una explicación sobre lo sucedido.

La desaparición de Ana Eva Guasch se convirtió en uno de los casos más inquietantes de Mallorca, con una investigación que a lo largo de los años acumuló distintas hipótesis y numerosas incógnitas. Sus amigos denunciaron deficiencias en las primeras actuaciones policiales y reclamaron que se dedicaran más medios a esclarecer lo ocurrido.

Con el tiempo, los investigadores centraron parte de sus pesquisas en un hombre con quien la profesora había comenzado una relación sentimental. El sospechoso, un joven argentino, llegó a ser detenido en varias ocasiones, pero negó cualquier implicación y quedó en libertad al no existir pruebas suficientes contra él. No se ha establecido judicialmente su responsabilidad en la desaparición, que continúa sin esclarecerse.

Mientras las pesquisas avanzaban sin resultados concluyentes, el entorno de Ana Eva decidió mantener viva la reivindicación. Sus amigos recogieron firmas, promovieron iniciativas y organizaron movilizaciones para reclamar respuestas.

El paso del tiempo también transformó los escenarios de aquella historia. El antiguo edificio donde vivía Ana Eva, situado en la confluencia de las calles Aragón y Reina Violante, fue demolido años después. La vivienda en la que transcurrieron sus últimas horas conocidas ya no existe, pero las preguntas que dejó su desaparición siguen presentes.

A lo largo de los años, el caso apareció en numerosas ocasiones en los medios de comunicación y se convirtió en un símbolo de la angustia que viven las familias que desconocen qué les ha ocurrido a sus seres queridos. También contribuyó al debate sobre la necesidad de actuar con rapidez ante una desaparición y mejorar los procedimientos de búsqueda e investigación. En este caso, todo el mundo coincide en apuntar que los investigadores de la Policía Nacional que estuvieron al frente de la investigación hicieron «un auténtico desastre».

Veinticinco años después, Mallorca recuerda a Ana Eva Guasch, la joven profesora que desapareció sin dejar rastro. Su historia va más allá de las hipótesis policiales: habla de una vida interrumpida, de una familia privada de respuestas y de unos amigos que se negaron a permitir que su nombre quedara en el olvido.

El tiempo ha cambiado las calles, ha borrado los lugares que formaron parte de sus últimos días y ha alejado aquella madrugada de la memoria cotidiana de la ciudad. Sin embargo, para quienes la conocieron, la ausencia continúa siendo una herida abierta.

La desaparición de Ana Eva sigue sin resolverse y su paradero continúa siendo desconocido. Si bien se ha planteado la posibilidad de que los hechos tengan consecuencias jurídicas por el transcurso del tiempo, cualquier afirmación sobre la prescripción debe estar respaldada por información judicial contrastada.

Este mes de octubre, al cumplirse un cuarto de siglo desde su desaparición, su nombre vuelve a ocupar un lugar en la memoria colectiva. Porque detrás de un caso sin resolver hay una persona, una historia y una vida que merecen ser recordadas. Y porque, incluso cuando pasan los años, el recuerdo de Ana Eva Guasch permanece entre quienes todavía esperan conocer la verdad.