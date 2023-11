Sunak destituye a la ministra de Interior de Reino Unido y recupera a David Cameron en Exteriores

El primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, ha nombrado a David Cameron nuevo ministro de Exteriores y ha destituido a la actual titular de Interior, Suella Braverman. Todo ello ha ocurrido en el marco de la crisis del Gobierno británico, que podría conllevar cambios en más carteras.

La que fuera ministra de Interior hasta este lunes, 13 de noviembre, se ha visto envuelta en varias polémicas y su continuidad en el gabinete quedó ya definitivamente en entredicho por un artículo publicado la semana pasada en el que recriminaba la decisión de la Policía de no prohibir la marcha pro Palestina en Londres, señalando que los agentes se muestran «más indulgentes» con estos manifestantes que «con otros grupos».

Además, Braverman ha utilizado términos como «invasión» o «huracán» al hablar de la llegada de migrantes y refugiados, con llamamientos constantes a frenar el flujo de embarcaciones en el canal de la Mancha y a agilizar las deportaciones.

El despido de Braverman ya se daba prácticamente por hecho el viernes, aunque dado el especial simbolismo de estos últimos días, en los que Reino Unido ha celebrado el Día del Armisticio, los medios británicos asumían que cualquier cambio tendría que esperar hasta principios de esta semana, como finalmente ha ocurrido.

Finalmente, Sunak ha formalizado la decisión este lunes, dentro de una batería de cambios que probablemente se extenderán por otros ministerios. «Ejercer de ministra del Interior ha sido el mayor privilegio de mi vida», son las primeras palabras que ha pronunciado Braverman tras conocer la decisión, según recoge la BBC.

Con la vuelta de Cameron al Gobierno de Reino Unido, el ministro de Exteriores, James Cleverly, se ocupará a partir de ahora de los temas de Interior, mientras que al frente de la diplomacia británica se pondrá el ex primer ministro David Cameron, que vuelve a la primera línea política tras una etapa discreta.

The Prime Minister has asked me to serve as his Foreign Secretary and I have gladly accepted.

We are facing a daunting set of international challenges, including the war in Ukraine and the crisis in the Middle East. At this time of profound global change, it has rarely been more…

— David Cameron (@David_Cameron) November 13, 2023