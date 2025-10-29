Sorpresa en Países Bajos: el centroizquierdista Rob Jetten gana las elecciones al ‘Trump holandés’ Wilderss

Los habitantes de Países Bajos han acudido a las urnas este miércoles en unas elecciones generales anticipadas que se preveían como un pulso entre el extremismo y la moderación. Y la noche electoral ha deparado una sorpresa mayúscula, ya que los sondeos a pie de urna de Ipsos I&O, difundidos por la cadena pública NOS, han coronado a la formación de centroizquierda Demócratas 66 (D66) de Rob Jetten como ganadora, superando contra todo pronóstico al Partido de la Libertad (PVV) de Geert Wilders, el Trump holandés.

Son 27 escaños de los primeros frente a 25 del segundo. En Países Bajos, los sondeos a pies de urna han demostrado ser altamente precisos históricamente, con diferencias mínimas respecto a los resultados finales.

Por eso, en Leiden, la universidad donde seguían el escrutinio D66, sus seguidores estallaron en cánticos de «¡Es posible!» –el lema de campaña que encapsulaba el optimismo del partido–.

Rob Jetten, el carismático líder de 38 años, ha subido al escenario, exultante: «¡Hoy hemos logrado el mejor resultado de la historia de D66, y podríamos ser el partido más grande del país!», exclamó, alzando los brazos mientras la multitud agitaba banderas naranjas.

Vestido con una camisa impecable y su característica sonrisa, Jetten –abiertamente gay y proeuropeo ferviente– se ha posicionado como el antítesis de Wilders. «Millones de holandeses han pasado página hoy. Han dicho adiós a la política de negatividad y odio, eligiendo una visión positiva para el país», declaró, en un discurso que duró apenas diez minutos.

Jetten no ha escatimado en alusiones directas a su rival. «Los votantes pueden elegir mañana de nuevo escuchar tu amargo odio por otros 20 años, o unirse a nuestra energía positiva para resolver problemas como la migración con humanidad y firmeza», le ha espestaso implícitamente a Wilders, recordando su campaña centrada en «reiniciar» la economía verde y la integración social.

Ha reconocido la «enorme responsabilidad» de representar no solo a los suyos, sino a «todos los holandeses», y extendió la mano a socios potenciales: el VVD (23 escaños proyectados), los Demócratas Cristianos (CDA, 19) y hasta el bloque Verde-Laboral (GroenLinks-PvdA, 20). «Con 76 escaños para la mayoría, formaremos un gobierno estable que ponga fin a la era de la división», prometió, abriendo la puerta a negociaciones que podrían durar meses, como es tradición en el sistema proporcional holandés.

Por su parte, el líder de GL/PvdA, el ex vicepresidente de la Comisión Europea Frans Timmermans, ha anunciado su dimisión después de que los sondeos apunten a que su alianza quedará en cuarto lugar. «Estoy sumamente decepcionado con el resultado, porque luchamos muchísimo por él», ha lamentado durante un discurso.

«No logramos -yo no logré- convencer a suficientes personas para que votaran por nosotros. Asumo toda la responsabilidad. Por eso, quiero ceder el testigo a la próxima generación. Cierro la puerta, sabiendo que hay un movimiento que seguirá luchan por unos Países Bajos fuertes, sociales y solidarios», ha expresado.