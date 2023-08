Al menos siete personas han muerto y 117 han resultado heridas en lo que Ucrania y Naciones Unidas han denunciado como un ataque ruso a una plaza pública de la ciudad ucraniana de Chernígov, en el norte del país, según el último balance de víctimas publicado por el alcalde de la localidad, Oleksandr Lomako.

Entre las víctimas mortales hay menores de edad tras un ataque que ha alcanzado la sede del Teatro Dramático de Chernígov, que en ese momento acogía una exposición de drones.

En el momento del impacto había numerosos niños asistiendo a la exposición, cuya ubicación no se había anunciado hasta cuatro horas antes por motivos de seguridad, informa la prensa ucraniana. Ante la muerte de varios menores, el Defensor del Pueblo, Dimitri Lubinets, ha denunciado lo que supone «una grave violación del derecho internacional humanitario».

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que se encuentra en estos momentos de visita oficial en Suecia, ha condenado el ataque a través de sus redes sociales y ha remarcado que estas acciones como estas muestran lo que supone «vivir al lado de un Estado terrorista».

This is what it means to live next to a terrorist state. This is what we are uniting the entire world against.

Today, a Russian missile hit the heart of Chernihiv. A square, a university, and a theater. Russia turned an ordinary Saturday into a day of pain and loss. There are… pic.twitter.com/AMgXCVfR7h

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 19, 2023