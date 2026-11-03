Seis vuelos europeos más reciben amenazas de bomba como la de Murcia y obligan a activar los dispositivos de seguridad

Una cadena de amenazas de bomba contra aviones de pasajeros ha puesto en alerta este martes a varios aeropuertos europeos. Los avisos han afectado a siete vuelos con destino a España, Polonia, Italia y Bulgaria y han obligado a desplegar dispositivos de seguridad, inspeccionar aeronaves y movilizar cazas para escoltar a una de las aeronaves.

Entre los vuelos afectados se encuentra un avión de Ryanair procedente de Mánchester que ha aterrizado en Murcia con 114 pasajeros y siete tripulantes. Tras los controles, la Guardia Civil ha descartado la presencia de explosivos a bordo.

En Polonia, una amenaza ha obligado a desviar un vuelo de Londres que se dirigía a Varsovia y ha provocado el cierre temporal del aeropuerto de Modlin. En Italia, dos aviones con destino a Roma han sido revisados tras recibirse sendos correos electrónicos que alertaban de supuestas bombas.

Los avisos han alcanzado también a otro vuelo que ha aterrizado en Varsovia y a dos con destino a Sofía. Las inspecciones realizadas en los aviones afectados en Italia y Polonia no han hallado explosivos.

La sucesión de alertas llega un día después de que un vuelo que viajaba de Londres a Sofía tuviera que aterrizar de emergencia en Budapest, escoltado por un caza húngaro, tras recibir otra amenaza de bomba. La inspección posterior tampoco encontró ningún peligro a bordo.

Los vuelos afectados

Los avisos de este martes, 3 de noviembre, han afectado a siete vuelos con destino a España, Polonia, Italia y Bulgaria:

Mánchester-Murcia: El avión de Ryanair ha sido inspeccionado tras aterrizar en el aeropuerto murciano. La Guardia Civil ha descartado la presencia de explosivos.

El avión de Ryanair ha sido inspeccionado tras aterrizar en el aeropuerto murciano. La Guardia Civil ha descartado la presencia de explosivos. Londres-Varsovia: El vuelo de LOT, que se dirigía al aeropuerto de Varsovia-Chopin, ha sido desviado al de Modlin, donde ha aterrizado a las 10:01 horas con 181 personas a bordo. La inspección no ha encontrado ningún artefacto.

El vuelo de LOT, que se dirigía al aeropuerto de Varsovia-Chopin, ha sido desviado al de Modlin, donde ha aterrizado a las 10:01 horas con 181 personas a bordo. La inspección no ha encontrado ningún artefacto. Copenhague-Varsovia: El avión de Scandinavian Airlines ha aterrizado a las 09:28 horas en el aeropuerto de Varsovia-Chopin. La aeronave ha tomado tierra con normalidad y después se han activado los controles de seguridad.

El avión de Scandinavian Airlines ha aterrizado a las en el aeropuerto de Varsovia-Chopin. La aeronave ha tomado tierra con normalidad y después se han activado los controles de seguridad. Lisboa-Roma: El vuelo de Ryanair ha sido revisado en el aeropuerto de Fiumicino después de que un correo electrónico alertara de una supuesta bomba. Los controles han dado resultado negativo.

El vuelo de Ryanair ha sido revisado en el aeropuerto de Fiumicino después de que un correo electrónico alertara de una supuesta bomba. Los controles han dado resultado negativo. Dublín-Roma: Otro avión de Ryanair ha sido escoltado por cazas de la Fuerza Aérea italiana hasta Fiumicino. Las comprobaciones tampoco han detectado explosivos.

Otro avión de Ryanair ha sido escoltado por cazas de la Fuerza Aérea italiana hasta Fiumicino. Las comprobaciones tampoco han detectado explosivos. Bérgamo-Sofía: El avión ha aterrizado a las 11:10 horas, las 10:10 (hora peninsular). La amenaza ha llevado a movilizar a los equipos de seguridad.

El avión ha aterrizado a las 11:10 horas, las 10:10 (hora peninsular). La amenaza ha llevado a movilizar a los equipos de seguridad. Dublín-Sofía: Las autoridades búlgaras han informado de otro aviso que afectaba a una aeronave procedente de Irlanda.

Los dos vuelos con destino a Roma han aterrizado durante la mañana, en torno a las 09:40 y las 10:45 horas, según las informaciones publicadas. Las fuentes consultadas discrepan sobre cuál de ellos ha llegado primero.

Alerta por bomba en Murcia

En España, la amenaza ha afectado a un vuelo de Ryanair procedente de Mánchester que ha aterrizado este martes en el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia.

El aviso ha llevado a activar el protocolo de seguridad, movilizar a los servicios de emergencia y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y constituir un comité de crisis en el aeropuerto.

Los 114 pasajeros y siete tripulantes han sido trasladados a una zona aislada para pasar los controles. La Guardia Civil ha inspeccionado el avión y ha descartado la presencia de explosivos, según ha informado el delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas.

La @guardiacivil descarta la presencia de explosivos en el avión procedente de Manchester tras su inspección. El Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia retoma su actividad con normalidad. Gracias a los equipos de emergencias que han participado en el dispositivo. https://t.co/zmHgbS80ek — Francisco Lucas (@Lucassayala) November 3, 2026

Tras las comprobaciones, la actividad del aeropuerto se ha reanudado con normalidad y Lucas ha agradecido el trabajo de los equipos de emergencias que han participado en el dispositivo.

Un aeropuerto cerrado en Polonia

La amenaza a un avión de la aerolínea polaca LOT ha obligado a desviar el vuelo desde Londres al aeropuerto de Modlin, en las inmediaciones de Varsovia. En el avión viajaban 181 personas y su destino previsto era el aeropuerto de Varsovia-Chopin.

Modlin ha permanecido cerrado temporalmente mientras los equipos de seguridad inspeccionaban la aeronave. La compañía ha informado después de que no se había encontrado ningún artefacto y los pasajeros han sido trasladados en autobús a su destino inicial.

En Varsovia-Chopin también se ha activado el protocolo de seguridad por una amenaza a un vuelo de Scandinavian Airlines procedente de Copenhague. El avión ha aterrizado con normalidad y sus pasajeros han desembarcado, aunque una de las pistas ha tenido que ser cerrada durante la intervención.

Cazas en Roma y alerta en Sofía

En Italia, dos aviones de Ryanair con destino al aeropuerto de Fiumicino, en Roma, han sido inspeccionados tras recibirse sendos correos electrónicos que alertaban de las supuestas bombas a bordo.

Los vuelos procedían de Lisboa y Dublín. Uno de ellos ha sido escoltado hasta el aeropuerto por la Fuerza Aérea italiana. Los especialistas han revisado las aeronaves, el equipaje y a sus ocupantes, sin encontrar explosivos.

Las amenazas también han alcanzado a dos aviones con destino a Sofía, capital de Bulgaria. Según han informado las autoridades búlgaras, los vuelos afectados procedían de Bérgamo, en Italia, y de Dublín, en Irlanda.

Los primeros datos apuntaban a que uno de los aparatos llegaba desde Israel, pero esa información fue corregida posteriormente. Los avisos han llevado a movilizar a los servicios de seguridad para revisar las aeronaves.

Aterrizaje de emergencia en Budapest

La cadena de avisos de este martes se produce después de que, el lunes, un avión de Wizz Air que cubría la ruta entre Londres-Luton y Sofía recibiera una amenaza de bomba durante el vuelo y tuviera que desviarse a Budapest.

Un caza de la Fuerza Aérea húngara salió a su encuentro y lo escoltó hasta el aeropuerto de la capital. Los agentes inspeccionaron después la aeronave y a sus pasajeros, pero tampoco encontraron ningún artefacto.