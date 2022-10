El futuro primer ministro británico, Rishi Sunak, ocupará su cargo en el 10 de Downing Street esta misma semana y entonces Carlos III le encargará por primera vez en su incipiente reinado formar Gobierno. Sunak, de 42 años, se convertirá en el primer jefe de gobierno británico de raza no blanca, de una minoría étnica, el primer hindú, el más joven desde el siglo XVIII y, en estos momentos, en el diputado más rico del Parlamento británico. No olvidemos que, junto a su mujer, Akshata Murty, amasan una fortuna de más 700 millones de libras, más que la que tuvo Isabel de Inglaterra.

¿Qué más sabemos de Rishi Sunak, el hombre al que «los tories están a punto de entregar las llaves del país, sin que haya dicho una sola palabra sobre cómo va a gobernar?», según ha declarado la líder laborista Angela Rayner.

Sabemos que Rishi Sunak ha culminado con su elección como líder tory una carrera meteórica que empezó cuando en 2015 ganó su escaño en la Cámara de los Comunes. Este ex banquero aficionado de la saga de Star Wars tiene una historia familiar que es todo un ejemplo de superación. Nacido el 12 de mayo de 1980 en Southampton, en la costa sur de Inglaterra, es el mayor de tres hijos de un médico de familia y una farmacéutica. Sus abuelos, originarios de India, emigraron a África oriental británica en los años 60 del siglo pasado.

Ya de estudiante, Rishi Sunak pasó a formar parte de la élite educativa al estudiar en el selecto Winchester College, un elegante internado privado para chicos. Posteriormente, estudio Política, Filosofía y Economía en Oxford y Stanford, nada más y nada menos. Antes de entrar en política trabajó en Goldman Sachs y fundó su propio fondo de inversión.

Llegamos al año 2015, en que prestó juramento sobre el Bhagavad Gita, libro sagrado del hinduismo escrito en sánscrito, al tomar posesión de su cargo como diputado. Y tan sólo cinco años después accedió al envidiado puesto de ministro de Finanzas de Reino Unido.

Su perfil y carisma son similares a los del laborista Tony Blair, aunque Sunak es un férreo defensor del Brexit. En las redes sociales alterna los elegantes trajes y corbatas de marca con un estilo relajado para ir a trabajar, a veces con capucha o en atuendos deportivos, destacando siempre por su gusto por los detalles.

The United Kingdom is a great country but we face a profound economic crisis.

That’s why I am standing to be Leader of the Conservative Party and your next Prime Minister.

I want to fix our economy, unite our Party and deliver for our country. pic.twitter.com/BppG9CytAK

— Rishi Sunak (@RishiSunak) October 23, 2022