Rishi Sunak, nuevo primer ministro británico tras ser designado líder de los ‘tories’

El ex ministro de Finanzas británico Rishi Sunak, de 42 años, ha sido designado por el Partido Conservador como su nuevo líder y, por tanto, nuevo jefe de Gobierno en el Reino Unido en reemplazo de Liz Truss tras su dimisión y la decisión de Boris Johnson de no presentar su candidatura. Penny Mordaunt, finalmente, ha decidido retirarse de la carrera al no contar con los avales necesarios y dar todo su apoyo a Sunak.

Precisamente Rishi Sunak perdió ante Liz Truss en las últimas primarias por no tener un plan tan ambicioso como la ex primera ministra. Ahora podrá ponerlo en marcha. Este hijo de inmigrantes indios, que estudió en las mejores escuelas y que es un rico ex banquero, será el primer dirigente surgido de una minoría étnica en gobernar el país.

Desde este domingo ya se apuntaba a Sunak como favorito para suceder a Truss. Boris Johnson decidió cancelar sus vacaciones en el Caribe y volver a Reino Unido este sábado en un claro movimiento para volver a liderar el Partido Conservador. A última hora de ayer el ex primer ministro lanzó un comunicado explicando que había decidido no presentarse.

Johnson aseguró que tenía los 100 apoyos necesarios para presentarse, pero que prefería no hacerlo por la división interna que eso provocaría en su partido. Lo cierto es que públicamente sólo tenía medio centenar de apoyos. «En los últimos días he llegado a la conclusión de que simplemente no sería lo correcto. No se puede gobernar con eficacia si no hay un partido unido en el Parlamento», dijo.

Durante un intenso fin de semana de negociaciones, Sunak anunció el domingo su candidatura. «Quiero enderezar nuestra economía, unir nuestro partido y actuar por nuestro país», declaró en Twitter, prometiendo «integridad, profesionalidad y responsabilidad».

Sunak se ha convertido en el único candidato válido para suceder a Truss. La ministra de Relaciones con el Parlamento, Penny Mordaunt, fue la primera en anunciar que se iba a presentar pero no obtuvo los apoyos necesarios para hacerlo por lo que no ha hecho falta ninguna votación para elegir a Sunak.

Sunak, defensor de la ortodoxia presupuestaria, seduce a gran parte del Partido Conservador en un momento en el que el Reino Unido atraviesa una fuerte crisis económica y social agravada por las idas y vueltas de Liz Truss que desestabilizaron a los mercados y hundieron a la libra. Sunak criticó con dureza el plan económico ultraliberal de Truss.

El político británico, de padres africanos de ascendencia india, ha trabajado en el pasado como analista para Goldman Sachs, entre otros fondos de inversión, y ha asegurado en varias ocasiones que su objetivo es poner fin a la crisis económica en la que se ha visto sumida el país, especialmente tras el anuncio del Gobierno del llamado mini presupuesto.

Desde 2015 ocupa el escaño por el distrito de Richmond, si bien trabajó para el Gobierno de la ex primera ministra Theresa May hasta convertirse posteriormente en responsable del Tesoro de Reino Unido durante el mandato de Johnson, que posteriormente lo ascendió a ministro de Hacienda.