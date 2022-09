Que Putin y Gorbachov no tenían una buena relación era vox populi dentro y fuera de las fronteras rusas. En realidad tenían una relación de amor odio desde hace años. La última prueba del distanciamiento entre ambos es que el actual presidente ruso no asistirá, el próximo sábado, al funeral ‘de estado’ al ex mandatario soviético: ha alegado problemas de agenda para eludir su asistencia al acto.

Las críticas a la involución democrática y la agresiva política exterior del Kremlin, eran el principal motivo de fricción entre ellos. «No puede ser que todas las decisiones confluyan en una sola persona. Nadie tiene el monopolio de la verdad», había dicho Mijaíl Gorbachov en una entrevista con el recientemente desaparecido diario independiente Nóvaya Gazeta.

Este jueves se ha conocido que Vladímir Putin no podrá o podrá asistir al funeral del último mandatario de la Unión Soviética, Mijail Gorbachov, previsto para este sábado por incompatibilidad en su agenda. Así la ha anunciado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov.

«Antes de partir (hacia Kaliningrado), el presidente (Putin) se detuvo en el Hospital Clínico Central, donde se despidió de Mijail Gorbachov y depositó flores», ha explicado Peskov, tal y como se ha encargado de recoger la agencia oficial de noticias TASS.

Una visita a Kaliningrado es la excusa para no ir al funeral. Esta ciudad rusa es la nueva batalla que está lidiando Putin fuera de Ucrania. La tensión aumenta por el bloqueo a este enclave ruso, al punto de que Putin ha lanzado nuevas amenazas contra Lituania.

Antes de hacer este anuncio, hemos podido ver al mandatario ruso en su último adiós al padre de la Perestroika. Putin ha ido a la capilla ardiente de Gorbachov en el hospital. Vestido con corbata negra ha permanecido de pie, cerca del ataúd, donde ha dejado un ramo de rosas. Después ha mirado el retrato del ex líder soviético, a sus pies, y se ha santiguado.

El portavoz del Kremlin ha despejado las dudas sobre la magnitud de los homenajes a Gorbachov, asegurando que la ceremonia tendrá «elementos de funeral de Estado». «Habrá una guardia de honor», ha agregado, tal y como ha recogido la agencia de noticias Interfax.

Gorbachov, quien tendrá una ceremonia organizada por el servicio de protocolo de la Presidencia rusa en el Salón de Columnas de la Casa de los Sindicatos, será enterrado en el cementerio Novodévichi de Moscú, junto a su difunta esposa, tal y como era su deseo.

Gorbachov murió el martes en un hospital de Moscú a la edad de 91 años tras una larga enfermedad. Artífice de los primeros pasos la actual Rusia, su figura está asociada a la Perestroika, un conjunto de reformas políticas dentro del Partido Comunista de la URSS, que le granjeó más admiradores fuera que dentro.