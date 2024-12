Un petrolero ruso se hunde tras chocar con otro en el mar Negro y provoca un vertido masivo de fuel

La Agencia Federal de Transporte Marítimo de Rusia ha informado de un vertido de fueloil en el estrecho de Kerch, en el mar Negro, como resultado de un accidente que ha afectado a dos petroleros rusos. Según las primeras investigaciones, el siniestro, ocurrido en medio de un fuerte temporal, podría deberse a un error humano y ha dejado un saldo inicial de un marinero fallecido. Uno de los buques se ha ido a pique, mientras el otro aún corre peligro.

Los buques implicados son dos petroleros de la serie Volgoneft, cada uno con unas cuatro toneladas de fueloil a bordo, que navegaban por el estrecho que conecta el mar Negro con el mar de Azov y separa la Crimea controlada por Rusia de la región de Krasnodar.

El primero de los petroleros, el Volgoneft 212, con una tripulación de 15 personas, se partió en dos y terminó hundiéndose, según las imágenes difundidas por medios oficiales rusos. La víctima mortal pertenecía a la tripulación de este barco. El segundo buque, el Volgoneft 239, que llevaba 14 tripulantes, quedó a la deriva tras el incidente. El primero de los buques, según el Moscow Times, estaría vinculado a los servicios de inteligencia rusos.

In the Kerch Strait of Crimea, which connects the Black Sea to the Sea of Azov, the ships Volgoneft 212 and Volgoneft 239 split in half. The ships that broke into two began to sink.

