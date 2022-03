El periodismo está de luto. Fuerzas rusas han matado en las últimas horas al periodista estadounidense Brent Renaud en un ataque en Irpin, en las proximidades de Kiev, cerca de un corredor humanitario. Lo ha confirmado el jefe de la Policía de la región de Kiev, Andrii Nebitov, y recoge la prensa ucraniana.

«Los invasores matan incluso a periodistas de medios internacionales que están intentando mostrar la realidad de las atrocidades de las tropas rusas en Ucrania», ha escrito Nebitov a través de una publicación en redes sociales.

«Hoy, un corresponsal de 51 años del famoso periódico The New York Times ha muerto tiroteado en Irpin. Otro periodista ha resultado herido. Ahora mismo estamos intentando sacar a la víctima de la zona de combate», ha detallado Nebitov.

En la publicación aparece una fotografía de la identificación de Renaud de The New York Times y otra de su pasaporte que confirma que se trata de un ciudadano estadounidense. Ese periódico ha matizado después que el periodista no estaba cubriendo el conflicto para ellos, y llevaba siete años sin colaborar en sus páginas.

Tras difundirse la noticia, la periodista estadounidense Jane Ferguson, corresponsal de la televisión PBC, ha publicado que pudo ver el cuerpo de Renaud cubierto con una manta junto a la carretera.

«Acabo de pasar por el lugar cerca de Irpin en el que yace el cuerpo de Brent Renaud bajo una manta. Los médicos ucranianos no han podido hacer nada para ayudarle. Un policía ucraniano muy afectado me ha dicho: ‘Cuéntaselo a Estados Unidos, al mundo entero, lo que le han hecho a un periodista’», ha indicado Ferguson.

El periódico neoyorquino ha hecho llegar su pesar a los familiares de Renaud. «Estamos muy apenados por la noticia de la muerte de Brent Renaud», ha publicado el subdirector del NYT, Cliff Levy.

Response from a New York Times spokesperson in regard to the death of Brent Renaud in Ukraine. pic.twitter.com/K11eW685yr

