Netanyahu y Rubio rezan juntos en el Muro de las Lamentaciones: «La alianza nunca ha sido tan fuerte»

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitó este domingo junto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén. Un gesto cargado de simbolismo que consolida la alianza estratégica entre ambos países bajo la administración de Donald Trump. «Esta alianza nunca ha sido tan fuerte y lo agradecemos profundamente», declaró Netanyahu durante la visita a los túneles subterráneos del Muro de las Lamentaciones.

La jornada comenzó con un momento de gran trascendencia cuando Netanyahu, Rubio y Huckabee rezaron juntos ante los últimos restos del Segundo Templo de Jerusalén, destruido por los romanos en el año 70 d.C. El secretario de Estado estadounidense, que portaba una kipá en la cabeza, siguió la costumbre milenaria introduciendo una piedra en el muro con una nota de papel.

Durante la visita Netanyahu aprovechó para subrayar la solidez de las relaciones bilaterales entre Israel y Estados Unidos. «Creo que la visita de Rubio aquí es un testimonio de la durabilidad y la fuerza de la alianza israelí-estadounidense, que es tan sólida y duradera como las piedras del Muro de las Lamentaciones que acabamos de tocar», declaró el mandatario israelí con evidente satisfacción.

La histórica visita no tardó en generar una fuerte respuesta por parte de los terroristas de Hamás, que condenaron enérgicamente la presencia de Rubio en el Muro de las Lamentaciones. La organización palestina calificó el encuentro como «un ataque flagrante» al complejo de la mezquita de Al Aqsa y una «provocación a los musulmanes».

«Que Marco Rubio y Netanyahu realicen rituales talmúdicos en el Muro Occidental constituye un ataque flagrante a Al Aqsa y una provocación a los musulmanes», declaró Hamás en un comunicado difundido por el diario ‘Filastín’, vinculado a la organización.

La milicia palestina fue más allá, subrayando que «Al Buraq es parte integral de la Mezquita de Al Aqsa y seguirá siendo puramente islámica, por mucho que la ocupación y sus partidarios intenten cambiarla». Con estas palabras, Hamás utilizó el nombre árabe tradicional para referirse al espacio de oración que rodea el Muro de las Lamentaciones, evidenciando las profundas diferencias religiosas y políticas que rodean este lugar sagrado.

Frente a estas críticas, el secretario de Estado estadounidense no dudó en reafirmar su posición. «Es un honor visitar el Muro de las Lamentaciones en la capital eterna de Israel, Jerusalén», declaró Rubio, acompañado por Huckabee y Netanyahu, en unas palabras que subrayan el reconocimiento de Estados Unidos de Jerusalén como capital israelí.

La visita de Rubio a Israel, que aterrizó este domingo para una estancia de dos días, se produce en un momento especialmente delicado. Tan solo cinco días antes, Israel había intentado eliminar a altos cargos de Hamás establecidos en Qatar mientras estos estudiaban la última propuesta estadounidense de alto el fuego, una acción que generó molestias en la administración Trump.

Aunque se confirma que Rubio mantendrá reuniones oficiales con Netanyahu durante su estancia, los detalles específicos de su agenda permanecen bajo reserva. El secretario de Estado estadounidense ha optado por mantener un perfil discreto, evitando responder a las preguntas de los medios de comunicación durante su visita al recinto sagrado.

Coincidiendo con la presencia de Rubio en territorio israelí, este domingo se celebrará en Jerusalén un homenaje al comentarista conservador Charlie Kirk, fallecido el pasado miércoles durante un evento universitario en Utah. Al acto asistirá el ministro israelí de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, Amichai Chikli, añadiendo otra dimensión a esta jornada cargada de simbolismo político y religioso.