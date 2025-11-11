El repaso de Meloni a la izquierda que la acusa de ganar por su maquillaje: «Rabian con la gente normal»

Giorgia Meloni ha dado un repaso a la izquierda por lo que entiende como un menosprecio a sus votantes tras el discurso «superficial» de un filósofo en un programa de televisión, que la ha criticado por aprovechar «el maquillaje» para ganar votos. En un mitin celebrado en el Teatro Team de Bari este lunes, la primera ministra de Italia ha evidenciado la falta de argumentos de estos «intelectuales de salón», sobrenombre con el que se refiere a la izquierda que utiliza este recurso para atacarla.

«Hace unos días había en televisión un filósofo que decía que gano porque los que se ocupan de mi maquillaje son buenísimos. En la práctica, ustedes me votan porque estoy bien maquillada», ha comenzado Meloni, que se ha dirigido de manera directa a un abarrotado aforo con cerca de 2.000 personas. La primera ministra ha ironizado con las palabras del filósofo en cuestión: «Ahora, al margen del hecho de que me maquillo sola y ni siquiera tan bien, ¿se dan cuenta de lo superficiales que son las lecturas de estos intelectuales de salón?».

Según Meloni, esos intelectuales de salón a los que alude «dicen que los italianos votan mirando las fotografías y no los contenidos», ha apuntado. «Y este hombre es un filósofo, imaginaos. Estas son exactamente sus brillantes teorías», ha subrayado sarcásticamente.

Meloni retrata a la izquierda

La líder conservadora ha apuntado que el discurso de la izquierda ha «acostumbrado» a la gente a escuchar la idea de que «los italianos, cuando votan a la centroderecha, son idiotas, incultos, superficiales». «Estas teorías, esta suposición es la que ha llevado a la izquierda a los márgenes de la vida política», sostiene la primera ministra, porque con ellas reluce «su presunta superioridad, la rabia que sienten por la gente normal, la total ausencia de humildad». Pero, sobre todo, ha destacado, la izquierda se ha quedado fuera por su falta de «capacidad para cuestionarse las cosas», lo que les hace «no escuchar nunca», «hablar sólo entre ellos» y vivir «encerrados en sus contextos ideales», ha criticado.

Sin embargo, pese a esa supuesta realidad que la izquierda se empeña en señalar, ha declarado la líder de Hermanos de Italia, «la realidad es muy diferente». «La realidad es que los italianos reconocen el trabajo, reconocen la dedicación, reconocen la seriedad, ven lo que estamos haciendo y que estamos volcados», ha señalado.

Aun con ello, la primera ministra italiana ha lamentado que «las cosas no siempre salen como quisiéramos», en referencia a la gestión de su Gobierno, y ha hecho autocrítica al indicar que «siempre se puede mejorar». «Debemos hacer más, debemos hacerlo mejor», ha reflexionado.

En ese momento, ha invitado a los votantes a ser exigentes con los políticos, más incluso si les han otorgado su confianza en las urnas. «Nunca deben dejar de azuzarnos y recordarnos lo que no está bien, deben ser implacables y exigentes, porque esto es lo que hace un pueblo y una comunidad frente a sus representantes», ha sentenciado.

Meloni ha pronunciado este discurso durante su intervención en un mitin en Bari, al que ha asistido para apoyar la candidatura de Luigi Lobuono (Hermanos de Italia) a la presidencia de la región de Apulia en las elecciones regionales del 23 y 24 de noviembre.