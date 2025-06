Seis muertos en tres atentados con explosivos contra comisarías en Cali (Colombia)

Seis muertos este martes en Cali (Colombia) en una serie de atentados en tres comisarías. «Estamos atendiendo dos artefactos explosivos en nuestra ciudad: uno en la estación de Policía de Meléndez y otro en el CAI de Manuela Beltrán. Nuestra fuerza pública ya está en el lugar y los equipos de salud atentos ante cualquier eventualidad», ha manifestado el alcalde de Cali, Alejandro Eder, en redes sociales tras el primer atentado en Colombia.

Este martes, se han producido diferentes atentados con de varias bombas dirigidas contra puestos policiales en la ciudad colombiana de Cali, capital del departamento de Valle del Cauca (suroeste).

Los atentados se han producido de forma simultánea contra establecimientos policiales. Según ha confirmado la Policía Metropolitana de la capital vallecaucana, la bomba que estalló en Meléndez ha dejado un muerto y cinco heridos. Además, hubo otros dos ataques, uno en el barrio Los Mangos, donde hasta el momento solo se conocen daños materiales, y en Manuela Beltrán, con un número todavía no determinado de heridos.

Abajo se puede ver cómo ha quedado la comisaría después del atentado terrorista de El Bordo en Cali (Colombia).

El primer atentado ocurrió frente a la Secretaría de Tránsito de El Bordo. El segundo ataque terrorista tuvo lugar en la localidad de Corinto y causó daños materiales a viviendas, establecimientos materiales y un puesto policial.

Las autoridades locales han atribuido los ataques terroristas a grupos terroristas disidentes de las FARC al mando del terrorista Iván Mordisco, que no aceptaron el proceso de paz de la época del ex presidente de Colombia Álvaro Uribe con las FARC. Los terroristas que no aceptaron entregar las armas formaron entre otros los grupos Dagoberto Ramos Ortiz y 57, que tienen amplia presencia en la zona de Cali.

Estos tres ataques se producen después de que el pasado sábado 7 de junio el candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay sufriera un atentado que recuerda a la violencia que sacudió Colombia en las décadas de los 80 y los 90. El ataque contra Miguel Uribe Turbay fue llevado a cabo por un sicario de 15 años. La forma recuerda sigue al terrorismo de los cárteles de la droga en Colombia durante la década de 1980 y principios de la de 1990. Entonces, varios candidatos presidenciales fueron asesinados. La propia madre de Uribe, la periodista Diana Turbay, fue asesinada por el cártel de Medellín de Pablo Escobar en 1991.

Uribe, miembro del partido Centro Democrático, ha instado a una línea dura contra los grupos armados ilegales que controlan la producción de cocaína y ha advertido repetidamente que Colombia está recayendo en el terrorismo. Dos días antes del atentado, declaró en un discurso en Cartagena que el país está siendo «arrastrado de vuelta a un pasado de violencia».

Uribe ha criticado la política del actual presidente de Colombia Gustavo Petro, ex miembro del grupo terrorista M-19, de buscar la «paz total» mediante negociaciones con la guerrilla y los ejércitos privados del narcotráfico.

Su mentor, el ex presidente Álvaro Uribe, con quien no tiene parentesco, lo definió como una «esperanza para la patria» y dijo que rezaba por su recuperación. En 2023, el candidato presidencial Fernando Villavicencio fue asesinado a tiros en el vecino Ecuador, donde las bandas de narcotraficantes han cobrado fuerza en los últimos años.