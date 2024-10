Muere la periodista ucraniana Victoria Roshchina en una prisión de Rusia

La Unión Europea (UE) ha expresado este viernes su tristeza por la muerte de la periodista ucraniana Victoria Roshchina en una prisión rusa. La periodista, de 27 años, fue capturada por las fuerzas rusas durante un ataque en una zona del este de Ucrania ocupada por fuerzas rusas el pasado agosto de 2023.

«La UE está consternada por la muerte de la periodista freelance mientras permanecía detenida de forma ilegal y arbitraria en Rusia», ha asegurado el portavoz de Exteriores de la UE, Peter Stano, en rueda de prensa desde Bruselas.

Stano también ha condenado los ataques e intimidación a periodistas, subrayando que en este momento en Ucrania realizan su trabajo en condiciones complicadas. «No puede haber impunidad contra violaciones de Derechos Humanos», ha indicado.

Sobre la situación de los presos políticos en Rusia, Stano ha subrayado que Moscú está vinculado al «derecho internacional», a la «Convención de Ginebra» y a su «propia Constitución» sobre dar un «trato no degradante a los presos en su sistema penitenciario».

