Muere en un accidente de avioneta Claude Guillemot, cofundador de Ubisoft, creador de videojuegos como Assasin’s Creed o Just Dance

Claude Guillemot ha muerto en un accidente de avioneta ocurrido este viernes en un campo de trigo cerca del aeródromo de La Baule, una ciudad de la costa atlántica francesa, al oeste del país.

Él es uno de los cuatro hermanos que crearon la compañía de juegos en línea Ubisoft en 1986 y que se ha convertido en un referente mundial de videojuegos. La empresa ha desarrollado videojuegos como Assassin’s Creed, Prince of Persia o Just Dance, entre otros.

Tenía 69 años, era el director general delegado responsable de las operaciones de la compañía y formaba parte del Consejo de Administración de la empresa. Según el diario Le Figaro, el empresario iba a los mandos de su avioneta (Cessna 421) en el momento del accidente.

La aeronave había despegado de su base en Rennes e iba camino de La Baule para asistir a una concentración de aeronaves. El otro ocupante del aeroplano, no identificado, también ha fallecido, según confirman algunas fuentes al diario ‘Ouest France’.

La compañía lamenta la muerte de Claude Guillemont a través de un comunicado. «En Ubisoft lamentamos profundamente el fallecimiento de Claude Guillemot, cofundador del grupo y presidente de Guillemot Corp., en un accidente. Nuestras condolencias a su familia y seres queridos en estos momentos difíciles. No se harán más declaraciones por el momento».