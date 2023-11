Milei y Massa se juegan la presidencia de Argentina: todas las claves de la segunda vuelta

Argentina vuelve a tener una cita con su destino este domingo en el que 36 millones de argentinos decidirán entre el miedo o la libertad. El libertario Javier Milei (La Libertad Avanza) y el peronista Sergio Massa (Unión por la Patria) volverán a encontrarse en las urnas para decidir en segunda vuelta quién será el próximo presidente de los argentinos. Las encuestas, en las que pocos creen por la gran amenaza de fraude, dan un empate técnico ya que algunas dan como favorito al oficialista y otras al opositor; en ambos casos, con poca ventaja. Se espera un aumento de la participación del 2 % respecto de las generales celebradas el 22 de octubre, en las que hubo un 22,3 % de abstención. Cada voto cuenta ya que en segunda vuelta se gana por sólo uno de diferencia

Para ganar, Milei necesita arrasar donde siempre ha ganado cómodo -Mendoza, Santa Fe y Córdoba, vencer en Entre Ríos y Ciudad de Buenos Aires, y mantener el tipo en Provincia de Buenos Aires, el bastión kirchnerista. Massa, fortalecido por la campaña del miedo e inmune a los escándalos de corrupción, busca volver a ganar de forma aplastante en el Conurbano bonaerense, unos 24 distritos que le dieron a Massa casi la tercera parte de los nuevos votos que obtuvo en la primera vuelta.

El enemigo de la casta o el kirchnerista arrepentido, el hombre que quiere cerrar el Banco Central para acabar con la inflación o el que siendo ministro de Economía ha dejado la economía al borde de una hiperinflación, el outsider que quiere achicar el Estado o el alumno aventajado de Lula que quiere mantenerlo para seguir saquéandolo, el libertario inestable, iracundo e irascible o el quiet man pragmático, frío y sin escrúpulos. En suma, el candidato de los que están hartos de la inseguridad, la pobreza y la corrupción o el de los que prefieren seguir igual por miedo a perder los derechos sociales, los planes y las paguitas.

Las claves de esta segunda vuelta

La efectiva campaña del miedo contra Milei. El equipo de campaña de Massa, asesorado por Lula, supo meter miedo a gran parte de los argentinos a los que -sin ser peronistas- Milei les generaba rechazo. La amenaza de que con la llegada de Milei el precio subsidiado del boleto (billete) del transporte público se iría por las nubes caló en mucha gente. Eso obligó a que en la que en toda la campaña de la segunda vuelta, Milei levantara el pie del acelerador intentando lanzar un mensaje moderado, palabra oxímoron cuando se habla de un tipo como Milei.

“No vamos a privatizar la salud, no vamos a privatizar la educación, no vamos a reformar el Incucai, no vamos a privatizar el fútbol, no vamos a permitir la portación irrestricta de armas”, viene repitiendo Milei en sus spots electorales forzado a esconder la motosierra por la eficaz maniobra propagandística de Massa. El peronista, mejor asesorado que Milei, se enfocó en atraer el voto de una clase media no ideologizada desmarcándose en todo momento de la corrupta Cristina Kirchner. Además, todo el aparato K se evaporó como por arte de magia en campaña como lo exigía la coreografía massista.

El papel de Mauricio Macri. El ex presidente argentino fue el gran munidor a la sombra del pacto entre Milei y Patricia Bullrich, tras la implosión de la coalición Juntos por el Cambio. El acuerdo se conoció como el «pacto de Acasusso» ya que se rubricó en el salón de la casa de Macri, quien ofreció a Milei «toda la estructura del sector del PRO que le responde» para vigilar que no haya fraude. «Macri estaba convencido desde hacía meses de que el radicalismo y un sector de Juntos terminaría aliándose con Sergio Massa si había segunda vuelta. Consideraba que existían demasiados vasos comunicantes de esos sectores con el ministro de Economía como para ejercer una verdadera oposición. Con eso justificó su movida de romper antes que ellos», explica el semanario Noticias. En el partido de Milei, hubo muchos descontentos con el acuerdo con un personaje de la casta como Macri y salieron tarifando de LLA: «No nos metimos en política para esto», dijeron.



Massa, inmune a la corrupción peronista. Pese a que todas las portadas de los periódicos han abierto estos días con el proceso judicial del caso de Julio Chocolate Rigau, el puntero peronista al que cazaron sacando dinero de un cajero con 49 tarjetas de crédito de empleados de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, la corrupción no le pasa factura al peronismo a la hora de contar los votos. Gran culpa la tiene el mismo Milei por no haber sacado a relucir estos escándalos en los debates, lo cual le ha permitido a Massa salir indemne. En este punto donde más se ha notado la pubertad electoral de La Libertad Avanza frente a toda una maquinaria bien engrasada de poder como es el kirchnerismo.



Massa es un clon de Pedro Sánchez . Frío, calculador y sin escrúpulos. «Sergio no decide nada por ideología. Es pragmático y hace lo que está convencido que tiene que hacer sin importar los colores políticos ó si estuvo peleado a muerte con alguien», dicen desde su entorno. Al igual que Sánchez es capaz de decir una cosa y la contrario sin el más mínimo pudor. Enemistado con el kirchnerismo, pasó de prometer «barrer a los ñoquis» de La Cámpora a abrazarse a Máximo Kirchner para allanar el camino para su candidatura. durante muchos años y tan cercano en una época al expresidente Mauricio Macri (2015-2019) -quien ahora hace campaña por Milei- que en 2016 fue elegido como integrante de su comitiva al Foro de Davos, el ministro de Economía -al que sus detractores llaman «arribista» y «mentiroso»- ha sabido a golpe de mucha platita darle la vuelta a las encuestas pese a una gestión económica que ha dejado al país al borde del desastre.



A qué hora se sabrá el resultado de las elecciones en Argentina

Se espera que los resultados oficiales de la segunda vuelta presidencial en Argentina sean dados a conocer a partir de las 21 horas de este domingo, (la 1 de la madrugada en España).De acuerdo con la legislación electoral argentina, los resultados solo pueden comenzar a ser conocidos tres horas después de cerrada la elección, programada entre las 8h y las 18h de ese día. El pasado domingo 22 de octubre, los datos de los telegramas del escrutinio provisorio se conocieron entre las 21.15 y las 21.30h.