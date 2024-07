Matanza de niños en Israel: los terroristas de Hezbolá patrocinados por Irán atacan un campo de fútbol

Los terroristas de Hezbolá que tienen su base en Líbano han cometido este domingo una matanza de niños en el norte de Israel. Los primeros datos tras el ataque terrorista confirman la muerte de diez niños. Otra treintena de menores han resultado heridos de diversa consideración. Un centenar de cohetes lanzados desde el Líbano cayeron sobre un campo de fútbol con niños, situado cerca de un parque infantil.

El ataque se produce escasos días después de que el régimen iraní de los ayatolás amenazara con una escalada ofensiva contra Israel y con una extensión de la guerra desatada en octubre pasado, cuando los terroristas de Hamás -acantonados en la palestina Franja de Gaza- cometieron una matanza de civiles israelíes y el secuestro de decenas de judíos, gran parte de los cuales sigue manteniendo cautivo. Tras aquel atentado de octubre de 2023, el Gobierno hebreo emprendió la guerra defensiva que aún mantiene.

Durante estos meses, Irán ha endurecido su estrategia contra Israel, al punto de llegar a atacar abiertamente al Estado hebreo con un masivo lanzamiento de misiles y aviones explosivos no tripulados. Israel contestó con un bombardeo selectivo contra Israel y el régimen de los ayatolás optó por no mantener la ofensiva directa, pero sí la indirecta, a través de los grupos terroristas que patrocina: los hutíes de Yemen, el libanés Hezbolá y los palestinos de Hamás.

El ataque con cohetes que este sábado ha provocado la matanza de niños en el norte de Israel, en la zona de Majdal Shams, en los Altos del Golán. Esta letal acción terrorista se produjo a media tarde hora de Israel, al anochecer en España.

Hasta el lugar se desplazaron miembros de la organización de atención sanitaria israelí MDA y de las Fuerdas de Defensa de Israel (FDI). Un médico de alto rango en la MDA, Idan Avshalom, ha declarado a la prensa local que al acudir al lugar se encontraron con escenas dramáticas: «Llegamos al campo de fútbol y vimos destrucción y objetos en llamas. Las víctimas yacían en el césped e inmediatamente comenzamos a clasificar a los heridos».

El sistema de defensa área del Ejército israelí no pudo interceptar por completo este masivo ataque con cohetes desde bases terroristas de Hezbolá en Líbano. Consiguieron anular parte de ellos, pero los restantes impactaron letalmente sobre este campo de fútbol, así como en otras zonas abiertas no habitadas, donde no se registraron víctimas.

Analistas israelíes consideran que esta masacre de niños en el norte de Israel ha sido cometida por Hezbolá en respuesta a una operación previa de las fuerzas israelíes que, horas antes, mataron a cuatro destacados miembros de esta organización terrorista patrocinada por Irán.