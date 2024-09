La banda musical mexicana Maná ha lanzado este domingo un comunicado en el que ha anunciado la retirada de su colaboración con el artista urbano Nicky Jam de todas las plataformas musicales después de que el puertoriqueño participara en un mitin de Donald Trump. «Maná no trabaja con racistas», ha dicho el grupo en sus redes sociales.

«Durante los últimos 30 años, Maná ha apoyado y defendido los derechos de los latinos en el mundo. No existe negocio o promoción que valga más que la dignidad de nuestra gente. Por eso, hoy Maná decidió bajar su colaboración con Nicky Jam, De Pies a Cabeza, de todas las plataformas digitales», ha agregado la banda.

Y es que, todo esto se ha originado a raíz de la aparición del reggaetonero en el último mitin del candidato republicano para la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump. El ex presidente estadounidense comienza presentando a Nicky como una «superestrella de la música latina». Momentos después, el cantante se sube al escenario de forma inesperada para lanzar el siguiente mensaje: «Han pasado 4 años, y no ha pasado nada. Necesitamos a Trump».

La canción De pies a cabeza fue publicada en agosto de 2016, coincidiendo con el inicio de la segunda parte de la gira estadounidense de Maná en aquel año. Sumaba millones de reproducciones y también tenía un videoclip dirigido por el cubano Alejandro Pérez.

Por otro lado, Nicky Jam no ha sido el único artista urbano que ha mostrado su apoyo a Trump de forma pública, ya que los cantantes Anuel AA y Justin Quiles aparecieron en un mitin previo. Ambos artistas se encontraron con Trump ya en la pista del aeropuerto de Johnstown, el municipio donde se celebró el mitin. Se saludaron con un apretón de manos y un breve intercambio de palabras.

Más tarde, durante el encuentro, se fotografiaron junto al ex presidente de Estados Unidos vistiendo el lema del magnate: «Make America Great Again». Anuel se puso una gorra con dicha frase, mientras Quiles lucía una versión con la frase «Make Puerto Rico Great Again».

