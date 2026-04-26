Lo que acaban de ver en China da miedo y el mundo tiembla: avistan un lanzador de misiles hipersónicos DF-27 preparándose para lo peor

No suele pasar que un sistema militar de este nivel aparezca, sin más, en mitad del tráfico como si fuera un camión cualquiera. Pero eso es exactamente lo que ha ocurrido en China en los últimos días. Un vídeo grabado por un civil muestra un convoy sospechoso avanzando por una carretera urbana, y muchos ya han puesto el grito en el cielo ya que todo apunta a que llevaría en su interior un lanzador de misiles.

Nadie lo ha confirmado, pero medios internacionales apunta a que se trata de un lanzador de misiles hipersónicos DF-27, que suponen una de las piezas más sensibles del arsenal actual que China tendría. Y aunque no hay confirmación oficial, el simple hecho de que se haya dejado ver ya ha generado inquietud fuera del país y el hecho de que muchos se pregunten qué podría pasar a corto plazo y más con la situación y el contexto actual, en medio de guerras como la de Rusia o la de Irán.

Avistan en China de un lanzador de misiles hipersónicos DF-27

Las imágenes que se han visto no muestran una operación de emergencia ni un despliegue caótico, sino todo lo contrario con vehículos que avanzan con normalidad, en fila, sin llamar demasiado la atención. Eso, precisamente, es lo que más desconcierta dado que hablamos de camiones grandes, más de lo habitual en este tipo de sistemas, con varios ejes y una estructura alargada cubierta por una red de camuflaje bastante densa. No se ve el misil como tal, pero tampoco hace falta para que los expertos empiecen a encajar piezas.

El diseño de hecho, encaja con lo que se había visto meses atrás en pruebas del DF-27. Y no es un detalle menor si bien este sistema sería bastante más grande que modelos anteriores, lo que ya da pistas sobre su capacidad. Pero hay otro elemento clave y que tiene que ver con el entorno, ya que todo ocurre en una carretera abierta, sin grandes medidas de seguridad visibles. Es dedcir, que no hay cortes ni escoltas evidentes y eso no parece un descuido.

Aquí es donde empieza la lectura estratégica ya que para muchos analistas, lo importante no es sólo el posible misil, sino la forma en la que se desplaza. Mover este tipo de sistemas por vías públicas no es nuevo en China, pero hacerlo de forma tan visible sí marca una diferencia. Mezclar estos lanzadores con el tráfico civil complica muchísimo su localización en caso de conflicto. No sabes dónde están, ni cuándo se mueven, ni cuántos hay realmente. Y eso cambia las reglas.

En lugar de depender de bases fijas, más fáciles de identificar, el sistema se vuelve móvil, impredecible. Puede aparecer en cualquier punto de la red de carreteras, desaparecer en cuestión de horas y volver a salir en otro lugar. Esa incertidumbre, en términos militares, vale mucho.

Qué se sabe del DF-27 y por qué preocupa tanto

Aunque China no ha dado detalles oficiales, las estimaciones que manejan distintos expertos sitúan el alcance del DF-27 entre los 5.000 y los 8.000 kilómetros. Es decir, desde territorio chino, ese rango permitiría alcanzar puntos clave en el Pacífico y más allá. Bases militares, rutas logísticas o instalaciones estratégicas entrarían dentro de su radio.

Pero el alcance no es lo único relevante. Lo que realmente complica la defensa es su velocidad y su capacidad de maniobra. Se cree que este sistema utiliza un vehículo hipersónico de planeo, capaz de superar Mach 5 y cambiar su trayectoria durante el vuelo. Eso significa que no sigue una ruta fija como los misiles balísticos clásicos. Puede variar su dirección, ajustar su altura y hacer más difícil cualquier intento de interceptación. En otras palabras, reduce el tiempo de reacción al mínimo.

Un sistema pensado para escenarios complejos

Otra de las claves está en su posible uso. No se trata sólo de un arma de largo alcance, sino de un sistema versátil. Podría emplearse tanto contra objetivos terrestres como contra unidades navales. Esto es especialmente relevante si se piensa en escenarios donde hay presencia de portaaviones o grandes flotas. La capacidad de atacar objetivos en movimiento, con poca antelación, añade una capa extra de dificultad para cualquier defensa. Y si además el lanzador no está en una base fija, sino circulando por carreteras, el problema se multiplica.

Reacción internacional y preocupación creciente

Fuera de China, el episodio no ha pasado desapercibido. En Estados Unidos y en varios países del Indo-Pacífico se sigue muy de cerca todo lo relacionado con armas hipersónicas, precisamente porque son difíciles de contrarrestar. Este tipo de sistemas obligan a replantear muchas estrategias. No basta con vigilar bases o instalaciones concretas. Ahora también hay que tener en cuenta plataformas móviles que pueden aparecer en cualquier punto. Eso implica más inversión en vigilancia, en inteligencia y en sistemas de defensa capaces de reaccionar en menos tiempo. Y aun así, no hay garantías.

Lo curioso de todo esto es que no ha hecho falta ningún anuncio oficial. Ni un comunicado, ni una exhibición militar. Sólo un vídeo grabado por alguien que pasaba por allí. Y aun así, el impacto ha sido inmediato, dado que lo que se ha visto encaja con algo que muchos ya sospechaban: que China está avanzando en este tipo de capacidades y que, además, empieza a mostrarlas de una forma muy concreta. Ni completamente oculta, ni totalmente visible.