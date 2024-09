El envío de misiles de Irán a Rusia de corto alcance, los misiles balísticos Ababil y Fateh-360, se encuentra dentro en un contexto más amplio de las relaciones entre Irán y Rusia, y de su impacto en la región para contrarrestar la influencia de Israel, en el que destaca la intención de Turquía de asistir a una próxima reunión de la Liga Árabe. Turquía y el régimen sirio podrían reconciliarse. El régimen sirio es un aliado clave para Moscú. Teherán utiliza Siria para amenazar a Israel. Irán trafica armas a través de Siria hacia Líbano y también tiene bases de armas en Siria. ¿Qué hay detrás del envío de misiles de Irán a Rusia para usar en la guerra contra Ucrania? Irán está intentando cambiar el orden mundial, con Israel como principal objetivo.

El envío de los misiles de Irán a Rusia para la guerra contra Ucrania se enmarca dentro de una estrategia de movimientos, que han señalado desde la Casa Blanca ante el temor de que Rusia, China e Irán intenten influir en las elecciones estadounidenses del 5 de noviembre.

Es un símbolo. Irán ya ha suministrado a Rusia drones Shahed 136. En cambio, no puede proporcionar a Rusia, que también ha recibido misiles de Corea del Norte, los cuales son de menor precisión que los iraníes, debido a que los necesita para utilizarlos para apuntalar el régimen sirio y para apoyar a los grupos terroristas del sur del Líbano de Hezbollah y Gaza de Hamás.

Como se puede ver en el vídeo de abajo, así funcionan los misiles Fateh-360, contra los kurdos, que lanzó Teherán hace un año.

