El ex presidente argentino, el kirchnerista Alberto Fernández, ha sido procesado este lunes por violencia de género contra su ex pareja y ex primera dama, Fabiola Yáñez. Las denuncias de su ex mujer comenzaron el año pasado las acusaciones Fabiola Yáñez. Poco después, medios argentinos hicieron públicas varias fotografías del rostro y del cuerpo magullado de la ex mujer del peronista.

El juez federal Julián Ercolini ha procesado al ex jefe de Estado por los delitos de lesiones leves agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja, reiteradas en dos oportunidades; lesiones graves agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja; y amenazas coactivas. Las acusaciones que le atribuye el juez a Alberto Fernández están penadas con una condena de entre tres y 18 años de prisión.

En la resolución de 184 páginas, el magistrado da la razón el fiscal federal al dar por corroborado que en un «contexto de violencia de género signado por la particular relación asimétrica de poder entre Alberto Ángel Fernández y Fabiola Andrea Yáñez, por lo menos desde el año 2016 hasta el 6 de agosto del 2024, el imputado se habría aprovechado de la especial situación de vulnerabilidad preexistente al vínculo en la que se encontraba inmersa la nombrada», según informa Clarín.

El auto de procesamiento, estima que, pese a los argumentos exculpatorios de Alberto Fernández, volcados en un extenso escrito, el juez federal consideró que había elementos suficientes para procesarle por delitos vinculados a la violencia de género.

Delitos de Alberto Fernández

El juez entiende que «las conductas desplegadas por Alberto Ángel Fernández encuadran en los siguientes delitos: lesiones graves agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja». Según ha trascendido, Alberto Fernández también ha sido embargado, ya que debe pagar 9.000 euros y se ha levantado la prohibición de salida del país.

Estremecedor relato de las agresiones

El juez ha dado por buenos los argumentos de la Fiscalía, que describió que situación de violencia de género de Alberto Fernández sobre Fabiola Yáñez «se vio acrecentada exponencialmente» tras la elección de Fernández como presidente. En concreto, ha detallado nueve hechos violentos en contra de Yáñez, entre ellos cuando la obligó a realizarse un aborto en 2016.

«Sufrió una relación atravesada por hostigamiento, acoso psicológico y agresiones físicas en un contexto de violencia de género e intrafamiliar», ha señalado, agregando que esto se desarrolló dentro de una «relación asimétrica y desigual de poder», añadía la Fiscalía.

Asimismo, el fiscal describía cómo Alberto Fernández sujetó del brazo a Fabiola Yáñez el 12 de agosto de 2021, provocándole lesiones, mientras que en julio de ese mismo año le propinó un puñetazo en el ojo durante una discusión.

González detallaba otros episodios, como la vez en que el ex presidente Alberto Fernández le «propinó una patada en el vientre» cuando Fabiola Yáñez podría haber estado embarazada o cuando la llegó a agarrar del cuello. «Fernández golpeaba con la mano abierta a Fabiola Yáñez», indica el escrito del fiscal.