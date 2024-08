Kamala Harris no convence y fracasa en reinventarse ante el votante medio preocupado por la economía

La vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris no ha convencido en su gran discurso de la Convención Nacional Demócrata este jueves en Chicago (Illinois), madrugada ya en España del viernes, y ha fracasado en reinventarse ante el votante de clase media de estados fundamentales como Wisconsin, Michigan o Pensilvania, preocupados por la economía.

Harris tiene posibilidades de ganar las elecciones con su compañero de ticket el gobernador de Minesota, Tim Walz, a juzgar por las encuestas, el cual estuvo con Alex Soros, el hijo de George Soros, dos horas antes de que Harris pronunciase su discurso.

Walzified! Walzpilled! Great to meet with our future VP, coach Walz here in Chicago!@HumaAbedin @Tim_Walz #DNCConvention#DNCConvention2024 pic.twitter.com/ZtQjUOPOy1

— Alex Soros (@AlexanderSoros) August 23, 2024