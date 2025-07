Un hombre dispara a un policía en un aeropuerto de Kentucky y huye a una iglesia donde hiere a más gente

Un agente de la Policía Estatal de Kentucky has resultado herido grave en un tiroteo ocurrido este domingo 13 de julio por la mañana en el Aeropuerto Blue Grass de la ciudad de Lexington. Posteriormente, el sospechoso huyó a la Iglesia Bautista Richmond Road. Varias personas también resultaron heridas por disparos en la iglesia, según ha informado Sherry Bray, portavoz de la Policía Estatal de Kentucky. El individuo ha sido abatido.

El primer tiroteo tuvo lugar el domingo por la mañana en el aeropuerto Blue Grass de Kentucky hacia las 11:30 horas (17:30 horas en España). El atacante disparó contra un agente de la Policía Estatal, provocándole heridas graves. El sospechoso huyó inmediatamente del lugar y se dirigió a la iglesia Richmond Road Baptist Church.

Allí, el hombre volvió a abrir fuego y varias personas resultaron heridas, según confirmó Sherry Bray, portavoz del departamento local. Aún no se ha informado el número exacto de víctimas ni su estado de salud, aunque se sabe que las autoridades están desplegadas en ambos lugares.

El gobernador de Kentucky Andy Beshear ha reconocido en redes sociales que «tenemos conocimiento de una serie de incidentes en Lexington relacionados con un sospechoso, incluyendo un tiroteo con la participación de un agente policial y otro tiroteo en la Iglesia Bautista de Richmond Road con múltiples heridos. El agente y otros heridos están siendo atendidos en un hospital cercano».

Kentucky, we are aware of a series of incidents in Lexington around one suspect, including a trooper-involved shooting and an additional shooting at Richmond Road Baptist Church with multiple injuries. The trooper and others are being treated at a nearby hospital. 1/2

— Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) July 13, 2025