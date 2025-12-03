Israel reabrirá el paso de Rafah para permitir la salida «exclusiva» de palestinos a Egipto

Las autoridades israelíes han anunciado este miércoles que tienen previsto reabrir el paso fronterizo de Rafah a lo largo de los «próximos días». Según han asegurado, la reapertura tendrá un carácter muy limitado, ya que su función será permitir exclusivamente la salida de ciudadanos palestinos desde la Franja de Gaza hacia territorio egipcio.

El organismo israelí responsable de la administración en los territorios palestinos, el Coordinador de Actividades del Gobierno en los Territorios (COGAT), ha explicado a través de un comunicado oficial que esta medida forma parte de los «compromisos asumidos» en el acuerdo de paz alcanzado el pasado mes de octubre. Dicho acuerdo corresponde a la implementación de la primera fase de la propuesta presentada por Estados Unidos para perfilar el futuro de la Franja de Gaza y avanzar hacia escenarios más estables en la región.

Según ha precisado el COGAT, la decisión se adopta «de acuerdo con el alto el fuego vigente y la directiva emitida por la cúpula política israelí». El organismo detalla que la reapertura del cruce se realizará exclusivamente para facilitar la salida de habitantes gazatíes, un proceso que se llevará a cabo mediante una «coordinación estrecha» con las autoridades egipcias. Además, esta operación contará con la supervisión de la misión de la Unión Europea (UE), que deberá verificar que los movimientos se ajustan a lo pactado y se desarrollan bajo condiciones seguras.

El escrito también menciona que este procedimiento será similar al que se aplicó en enero del año pasado, cuando la Unión Europea desempeñó un papel de observación con el fin de reforzar la estabilidad y respaldar el alto el fuego entonces acordado entre Israel y el grupo terrorista Hamás. En aquella ocasión, el mecanismo buscaba establecer un canal seguro y controlado para los desplazamientos, reduciendo así el riesgo de escaladas o incidentes en la frontera.

A pesar del anuncio, las autoridades israelíes han evitado ofrecer una fecha precisa para la reapertura del cruce. Tampoco han aclarado si las personas que abandonen la Franja de Gaza mediante este corredor tendrán permitido regresar en un futuro por la misma vía.