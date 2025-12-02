Detienen a Federica Mogherini, la ex jefa de la diplomacia europea, por presunto desvío de fondos

La policía belga ha detenido este martes a la ex número dos de la Comisión Europea, Federica Mogherini, por su papel un caso de presunto malversación de fondos europeos, además del diplomático italiano Stefano Sannino del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y otro cargo del Colegio de Europa en las ciudades de Bruselas y Brujas (Bélgica), según el diario belga, Le Soir. Mogherini fue durante años un símbolo de la diplomacia europea y tras su etapa como alta representante de la Política Exterior, ejerció el cargo de rectora en el Colegio de Europa, el instituto en el epicentro de la investigación. La policía ha registrado a varios edificios del Colegio de Europa y la sede del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea (SEAE) este martes.

Las Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés) investiga a Mogherini por supuesto fraude de fondos europeos destinados a la Academia Diplomática de la Unión Europea, un proyecto europeo guiado hacia la formación de jovenes diplomáticos durante los años 2021 y 2022, el periodo cuando Mogherini ocupaba el cargo. El colegio se considera una de las instituciones principales y más prestigiosas para la formación de la élite diplomática de Europa. Además, la SEAE, que también está siendo investigado por conceder los fondos europeos bajo cuestión, estaba en ese entonces bajo la dirección de Josep Borrell.

«Existen fuertes sospechas de que, durante el proceso de licitación del programa, se infringió le artículo 169 del Reglamento Financiero relativo a la competencia leal y de que se compartió información confidencial relacionada con la contratación de un curso», ha explicado la EPPO en una nota difundida este martes. El caso de Mogherini es el último presunto escándalo de corrupción que salpica a altos dirigentes de la Unión Europea.