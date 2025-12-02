Israel obliga a sus mandos a usar iPhone por motivos de ciberseguridad

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han dado un paso contundente en su estrategia de ciberseguridad, a partir de ahora, los oficiales con rango de teniente coronel en adelante solo podrán utilizar iPhone como móvil oficial. La medida, adelantada por fuentes internas y recogida por medios israelíes, supone una de las restricciones más llamativas aplicadas en la cúpula militar del país, tradicionalmente sometida a fuertes controles tecnológicos pero no a una prohibición tan específica sobre el sistema operativo.

Control más estrecho en un escenario de amenazas crecientes

La decisión, de la que se ha hecho eco el Jerusalem Post, amplía una normativa que antes afectaba únicamente a coroneles, brigadieres y generales, pero que ahora se extiende a un número mucho mayor de mandos operativos. Según el informe, todos ellos deberán entregar cualquier terminal Android que estuviesen usando con fines profesionales y migrar a un iPhone proporcionado por las FDI, que será configurado de forma estricta por los equipos de ciberdefensa.

El motivo detrás de este cambio no es comercial, sino estratégico. En los últimos años, Israel ha intensificado su lucha contra los ataques cibernéticos y las campañas de espionaje dirigidas a su estructura militar. En ese sentido, los móviles se han convertido en uno de los principales vectores de ataqu,: desde intentos de ingeniería social para obtener datos operativos hasta instalación remota de malware mediante aplicaciones manipuladas o perfiles falsos en redes sociales.

La institución considera que la fragmentación del ecosistema Android, con múltiples capas de personalización, fabricantes distintos y políticas de actualización desiguales, dificulta mantener un control homogéneo sobre la seguridad de los terminales. Incluso con auditorías, las variaciones entre modelos pueden generar vulnerabilidades inesperadas. La apuesta por un sistema cerrado como iOS permite centralizar las actualizaciones, limitar las aplicaciones autorizadas y simplificar el bloqueo de funciones sensibles cuando la situación lo exige.

Por qué Apple encaja en el plan de seguridad militar

Aunque tanto iOS como Android cuentan con medidas avanzadas de seguridad, la cúpula tecnológica del ejército israelí considera que el sistema de Apple ofrece ventajas clave en el ámbito operativo. La principal es la uniformidad: un catálogo de modelos reducido, soporte prolongado y control total por parte de un único proveedor. Esto facilita desplegar políticas estrictas de cifrado, control y aislamiento de aplicaciones.

El entorno iOS dificulta, aunque no impide, la instalación de apps fuera de la App Store, lo que reduce el riesgo de troyanos disfrazados de utilidades inocuas. También permite deshabilitar funciones sensibles, como AirDrop o la cámara, durante ciertas operaciones, algo que la FDI ya venía haciendo de manera puntual dependiendo del tipo de misión o ubicación.

El impacto en la vida cotidiana de los oficiales

El cambio no es menor para quienes ahora deben llevar dos móviles, uno oficial, bajo férreo control, y otro personal. El iPhone de uso profesional tendrá restricciones adicionales, incluyendo limitaciones en mensajería, redes sociales, navegación y acceso a cámaras o archivos. Muchos de estos oficiales estaban acostumbrados a usar un único dispositivo para todo, por lo que deberán adaptar su rutina digital para separar completamente lo personal de lo profesional.

La transición también puede afectar a factores tan simples como el almacenamiento, la gestión de contactos o el acceso a servicios. Todo estará supervisado y configurado por el departamento tecnológico de defensa, reduciendo al mínimo la posibilidad de errores humanos, una de las principales vías de filtración accidental de información en entornos de alta sensibilidad.

Un movimiento que encaja en la estrategia global de Israel

Este cambio interno coincide con un contexto de tensión geopolítica y un incremento de ataques cibernéticos dirigidos a infraestructuras y entidades oficiales israelíes. La FDI ya había endurecido sus protocolos en los últimos meses, limitando el uso de cámaras, restringiendo el acceso a redes abiertas y prohibiendo la instalación de apps de origen no verificado.

Que las FDI se hayan decantado por el iPhone no significa que Android sea inseguro, sino que Israel busca una cadena de dispositivos homogénea, más fácil de controlar y supervisar en situaciones operativas críticas.