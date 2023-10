Israel ha declarado el estado de guerra tras una oleada de ataques del grupo terrorista Hamás. «Estamos en guerra», ha dicho el primer ministro Benjamin Netanyahu tras el lanzamiento por parte de Hamás de más de 2.500 cohetes desde la Franja de Gaza. Hay un número indeterminado de muertos y cientos de heridos.

Israel ya ha comenzado su respuesta contra Hamás por la ofensiva de atentados terroristas cometidos contra civiles. La Fuerza Aérea israelí ha lanzado ya al menos 16 toneladas de bombas y misiles guiados de precisión contra estructuras y comandos de Hamás en la zona de Gaza. Además, se han movilizado a 10.000 reservistas, en previsión de que buena parte de las fuerzas armadas regulares de Israel y sus operaciones especiales vayan a participar en una ofensiva terrestre contra los terroristas en las próximas horas o días.

Hamás le ha puesto nombre a su ataque terrorista sin precedentes contra Israel: la operación Inundar al-Aqsa, en referencia a la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén. Según un comunicado del grupo terrorista palestino tras los ataques, aún activos, «el momento de acabar con Israel ha llegado». «Toda cooperación entre las fuerzas Israelíes y la Autoridad Palestina se ha acabado», advierten, mientras amenazan con «expulsar a Israel» de todo su territorio.

Los servicios de emergencia de Israel han lanzado una petición de urgencia: los hospitales necesitan sangre de forma desesperada en algunos puntos del país. Especialmente sangre del tipo 0. Mientras, han comenzado enfrentamientos armados entre las fuerzas de defensa israelíes y milicianos palestinos en las afueras de Jerusalén.

El grupo terrorista libanés Hizbulá ha mostrado su apoyo al grupo de Palestina Hamás en la ofensiva contra Israel. Lo consideran una «decidida respuesta a la permanente ocupación israelí y un mensaje a aquellos que intentan la normalización con Israel», en referencia a Marruecos o Arabia Saudí, países que han firmado acuerdos recientes con Tel Aviv. La escalada de tensión puede terminar afectando al norte del país, en la zona fronteriza de Israel y Líbano donde ya se han producido graves enfrentamientos en el pasado. En esa zona se encuentran cerca de 700 militares españoles como cascos azules de pacificación de la misión FINUL de la ONU.

La incursión terrorista que Hamás ha emprendido contra Israel este sábado se ha realizado con todo tipo de medios. Además de los cohetes lanzados como primera fase del ataque, la incursión terrestre en todoterrenos se ha acompañado también de buzos armados en zonas costeras, pequeños drones artillados -similares a los que se pueden ver en la guerra de Ucrania- para atacar a unidades israelíes e incluso parapentes motorizados. Una ofensiva por tierra, mar y aire que ha provocado la activación del estado de guerra por parte de Israel.

Footage of a hamas infiltrator using a motorized hang glider to get into Israel.

El sistema de alerta civil de Israel, que advierte con alarmas en el móvil lanzadas a la población de situaciones peligrosas para su vida, refleja en estos momentos más de 30 puntos de emergencia de norte a sur del país. La mayoría de ellos concentrados alrededor de la franja de Gaza, de donde partió la invasión terrorista de Hamás a primera hora de la mañana. La inteligencia israelí analiza las columnas que se han dirigido hacia Jerusalén y Tel Aviv, las dos ciudades más habitadas de Israel.

Mapa de las alertas civiles activas en Israel.

Continúan llegando imágenes grabadas en Israel de las atrocidades cometidas por los terroristas de Hamás en zonas civiles. En algunas de ellas se ven viviendas unifamiliares de zonas residenciales próximas a Gaza a las que los terroristas palestinos han prendido fuego para obligar a sus habitantes a salir.

Según el último balance de las fuerzas de seguridad israelíes, con datos de los equipos de emergencias de la zona, se han contabilizado hasta el momento 22 personas asesinadas por la incursión de Hamás. En ese cómputo no se refleja a aquellos cuyos cuerpos han sido robados por los milicianos para llevárselos a Gaza.

Operación Espadas de Hierro (Swords of Iron). Así han denominado las Fuerzas de Defensa Israelíes (IDF) la operación especial que han iniciado como respuesta a los ataques de Hamás de este sábado. Una «operación a gran escala para defender a los civiles israelíes del ataque combinado lanzado contra Israel por Hamás», ha anunciado el ejército israelí.

⚔️Swords of Iron⚔️

The IDF is initiating a large-scale operation to defend Israeli civilians against the combined attack launched against Israel by Hamas this morning. pic.twitter.com/O2fuWjFvNb

