La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha admitido este martes que empleados de la organización cometieron abusos y explotación sexual en la República Democrática del Congo durante la crisis del ébola. Así lo ha confirmado este martes el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que ha calificado los hechos de «traición repugnante». A finales de mayo, unos 50 países miembros de la OMS expresaron públicamente su frustración por la lentitud de las investigaciones y la falta de transparencia en el tratamiento del escándalo.

El caso de las violaciones y abusos sexuales en el Congo salió a la luz gracias a la investigación de The New Humanitarian y Reuters Foundation. La comisión también constató, tras realizar decenas de entrevistas, «la percepción de impunidad del personal de la institución por parte de las presuntas víctimas», así como el hecho de que frente a las decenas de víctimas que se presentaron, hubo «una ausencia total de denuncia de los casos» a nivel institucional. «Las entrevistas con funcionarios clave del organismo realizadas por el equipo de revisión demuestran claramente que la organización, centrada principalmente en la erradicación de la epidemia de ébola, no estaba en absoluto preparada para hacer frente a los riesgos/incidentes de explotación y abuso sexual», dice el informe.

«Lo primero que quiero decir es a las víctimas y supervivientes de la explotación y el abuso sexuales descritos en el informe de la comisión. Lo siento. Lamento lo que les hicieron las personas que fueron empleadas por la OMS para servirles y protegerles», ha dicho Tedros al comienzo de su intervención Tedros. El director general de la OMS ha tildado los hechos de «imperdonables»: «Me cuesta encontrar las palabras para describir mis sentimientos cuando leí por primera vez el informe de la Comisión», ha lamentado.

Asimismo, el director de la OMS ha asumido la «responsabilidad» de la organización por el «comportamiento» de las personas que valiéndose de su empleo en la institución cometieron los delitos sexuales. Además, ha pedido disculpas por «cualquier fallo en los sistemas que haya permitido este comportamiento» y ha subrayado su «responsabilidad personal» para emprender cambios en la OMS.

El informe: una «lectura desgarradora»

Tedros nombró en noviembre del año pasado a una comisión independiente para investigar las denuncias de explotación y abusos sexuales durante la respuesta de la OMS a la décima epidemia de ébola en las regiones de Kivu del Norte e Ituri. El informe del trabajo de esta comisión se ha publicado este martes, y tiene una «lectura desgarradora», ha precisado en una rueda de prensa el titular de la OMS.

La comisión ha identificado a casi 60 posibles víctimas de explotación y abuso sexuales, la mayoría de ellas son mujeres de una edad media de 20 años, y a 21 presuntos autores, que eran empleados de la OMS en el momento de los hechos, aunque las víctimas han proporcionado nombres de otros 62 abusadores que, por el momento, no han sido identificados. Para esos casos, la OMS ha contratado un servicio de investigación externo para evaluar qué pasos adicionales se requieren, ha indicado el responsable de la organización.

El informe detalla cómo los abusos se cometían a mujeres pobres y en una situación precaria. Varios empleados de la OMS les prometían un empleo que, una vez las mujeres consentían mantener relaciones sexuales, se les denegaba. A su vez, también se relatan casos en los que mujeres que ya tenían un puesto de trabajo eran obligadas por sus superiores a mantener relaciones sexuales bajo amenaza de perder el empleo.

Además, de estos casos, en el informe se denuncian al menos nueve casos de violación.

Cuatro de los abusadores todavía eran empleados de la OMS cuando las denuncias se conocieron las denuncias. Pero sus contratos ya han sido rescindidos y se les ha prohibido volver a trabajar en un futuro con la OMS. Además, la denuncias se remitirán a las autoridades pertinentes de la República Democrática del Congo para que sean investigadas. También se harán llegar las denuncias a los países de origen de los abusadores.

Por otra parte, el informe ha detectado «negligencias» por parte de algunas personas en la gestión de algunos de los incidentes denunciados, algo que también está siendo investigado también a través de un servicio externo. «En mi opinión, el hecho de que los empleados de la OMS no hayan respondido adecuadamente a las denuncias de explotación y abuso sexuales es tan grave como los hechos mismos», ha acusado Tedros. Por esto, dos funcionarios superiores están en licencia administrativa, mientras que las otras personas que puedan estar implicadas serán relevadas temporalmente hasta que se esclarezcan los hechos.

Reforma integral de la OMS

En este contexto, la OMS se someterá a una reforma general de las políticas y los procesos para abordar la explotación y el abuso sexuales, ya que el informe concluye que la agencia de la salud tiene «claros fallos estructurales y falta de preparación para gestionar los riesgos de incidentes de explotación y abuso sexual», mientras que también ha apuntado a «negligencia individual» y a un «equipo de respuesta predominantemente formado por hombres». Actualmente un 73,4% de la plantilla de la OMS es masculina.

La respuesta al ébola en Kivu Norte e Ituri fue «una operación grande y compleja en una región sumamente insegura, que requirió la contratación a gran escala de personal local e internacional». «Pero nada de eso es una excusa para la explotación y el abuso sexuales. Aceptamos que deberíamos haber tomado medidas más estrictas para seleccionar candidatos y garantizar procesos de recursos humanos más efectivos», ha asumido Tedros. Unos procedimientos que también están siendo revisados, ya que la comisión ha constatado una «contratación masiva de trabajadores sin licitación y sin comprobar los antecedentes».

La comisión de evaluación ha hecho siete recomendaciones, con 20 acciones específicas, muchas de las cuales «ya están en marcha», mientras que en los próximos diez días se proporcionará un plan de acción de «gestión integral» a los Estados miembro con «la transparencia en el centro». Asimismo, para «fortalecer aún más la rendición de cuentas», el Comité Asesor y de Supervisión Independiente del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS supervisará e informará «de manera transparente» sobre el progreso.

«Es un día oscuro para la OMS», ha lamentado Tedros, ya que «la conducta que se describe es una traición repugnante a las personas» a las que sirve la organización. «Somos muy conscientes de que necesitamos reconstruir la confianza con las personas a las que servimos, con nuestros Estados miembros, con nuestros socios y con nuestra fuerza laboral», ha ultimado el jefe de la OMS.