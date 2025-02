Los hijos del mayor pedófilo de Francia declaran en el juicio: «Era como el doctor Jekyll y Mister Hyde»

El juicio contra Joël Le Scouarnec, el mayor pedófilo de Francia, imputado por abusar sexualmente de 300 menores en un lapso de 25 años, continuó este martes con la declaración de los hijos del acusado. Ambos contaron su testimonio acerca del comportamiento de su padre, asegurando que Le Scouarnec era como el «doctor Jekyll y mister Hyde».

Concretamente, el segundo hijo del acusado, cuyo nombre no ha sido desvelado, contó ante el Tribunal Criminal de Morbihan, en Vannes (localidad donde se está celebrando el juicio), que su infancia fue «feliz», a pesar de tener un «padre ausente».

El hijo de Le Scouarnec también explicó que su padre era, como ya se ha mencionado, «como el doctor Jekyll y el mister Hyde». «Hay una personalidad de mi padre que no conocía», aseveró. Aunque lo sorprendente llegó con las últimas palabras que dijo, alegando lo siguiente: «Lo peor es que no puedo odiarlo porque no tengo nada a reprocharle como padre, a la vez que no puedo perdonar lo que hizo, que es lo mismo que yo y mi madre sufrimos».

Previamente declaró Marie-France Le Scouarnec, que fue esposa de Joël durante 30 años, y que afirmó no tener ni idea de los crímenes de su ex pareja. «Me pregunto cómo he podido no haberme dado cuenta de nada. Es una traición terrible la que cometió contra mí y mis hijos», señaló.

La contradicción de la ex mujer de Joël

A pesar de que Marie ha indicado desconocer el comportamiento de Joël, existe una carta que escribió a mano siete años antes de la detención de su ahora ex marido en la que reconocía saber de los abusos. La carta, que está fechada en 2010, tenía como objetivo que los remitentes fueran discretos acerca de las acusaciones que circulaban sobre Joël.

Marie Le Scouarnec se la hizo llegar a las personas de su entorno más cercano con el motivo de querer «proteger» a su hijo. «Es el único que no sabe nada del pasado de su padre», escribió. «Es demasiado difícil de digerir para un muchacho que ya está bastante atormentado», añadía en su misiva.

Le Scouarnec es «consciente» del daño

Ya con 74 años, y tras haber violado y agredido sexualmente a 300 víctimas de un promedio de 11 años, Le Scouarnec aseguró ser «perfectamente consciente» de las «heridas» que causó a sus víctimas: «Son imborrables, irreparables», aseguró. «Les debo a todas estas personas, a sus seres queridos, asumir la responsabilidad de mis actos y las consecuencias que han podido tener y que tendrán a lo largo de sus vidas».

Durante casi tres décadas, el ex cirujano estuvo deambulando por distintos puestos en las localidades de Loches, Vannes, Lorient, Quimperlé y Jonzac. Joël también reemplazó a sus compañeros temporalmente en otros sitios como Ancenis y Flers. En hospitales, tanto públicos como privados, el médico logró sortear siempre la mirada del resto sobre su conducta.

Uno de los aspectos más terribles de este caso es la cantidad de material pedófilo que Joël guardaba en su casa: 300.000 imágenes y 650 vídeos que había ido recopilando durante todos los años que estuvo abusando de sus pacientes. Esto se descubrió cuando la Policía francesa levantó las tablas de madera del suelo de la casa de Le Scouarnec, allí encontraron, junto a una serie de diarios donde contaba uno a uno los abusos, una colección de muñecas (alguna llegando a medir más de un metro), pelucas y consoladores.

Ya está en prisión

Joël está siendo juzgado desde prisión, ya que actualmente está cumpliendo una condena de 15 años por la agresión a su vecina de 6 años y a otras tres menores (dos de ellas resultaron ser sus sobrinas). Algunas de las víctimas han pedido declarar «sin público ni prensa en la sala», por lo que se han reservado al menos ocho sesiones a puerta cerrada. Otras no tienen problema en que la audiencia sea pública cuando les toque su turno.