El hijo del presidente de Colombia, Nicolás Petro ha admitido que utilizó dinero de un antiguo capo del narcotráfico para financiar la campaña presidencial de su padre, Gustavo Petro. El presidente todavía no ha negado la confesión de su hijo, unas declaraciones que mantienen en vilo a su gobierno izquierdista. En medio de un proceso judicial en contra de Nicolás Petro, por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Éste reveló que abonó a la campaña electoral de su parte de los 400 millones de pesos (102.000 dólares aproximadamente) que Samuel Santander Lopesierra, un narcotraficante extraditado por EEUU en 2003, le dio el año pasado.

Pero no fue el único dinero que recibió el hijo del presidente, también un hijo de Alfonso del Cristo»el turco» Hilsaca – un negociante acusado por la fiscalía por financiar grupos paramilitares y planear homicidios- entregó dinero a Nicolás. Según ha informado Mario Burgos, fiscal del caso, el primogénito del presidente colombiano se quedó con una porción «y otra parte» del dinero – se desconoce cuál – «fueron invertidos en la campaña presidencial».

Nicolás Petro, el joven de 37 años hijo de Gustavo Petro, fue capturado este sábado. Al principio rechazo las acusaciones que hizo en su contra la fiscalía, pero poco a poco comenzó a cambiar el tono y asegurar que iba a colaborar con la justicia.

Su padre, Gustavo Petro, no ha negado en ningún momento que su campaña haya sido financiada con dinero ilegal y procedente de narcotraficantes. En un evento con campesinos en Sincelejo (Sucre), sólo desmintió unas supuestas versiones que indicaban que él conocía esos movimientos. «Lo que nunca va a pasar (…) es que se afirme que el actual presidente de la República haya siquiera sugerido o vuelto cómplice de que uno de sus hijos o hijas delinca, porque eso no ha sucedido», dijo. «Si eso fuese cierto, este presidente se tendría que ir el día de hoy», agregó.

Según indican los medios del país, el imputado, Nicolás Petro, decidió confesar cuando supo que la fiscalía disponía de pruebas irrefutables en su contra. Además, Mario Burgos le ofreció rebajar su condena al 50% si colaboraba con la justicia.

Infidelidad y lujos

Tras una infidelidad, la ex esposa de Nicolás Petro, Daysuris Vásquez, le acusó de recibir grandes sumas de dinero en efectivo para poder mantener su vida de lujos. La mujer también fue capturada por lavado de activos y violación de datos personales, pero según ha indicado, se defenderá en libertad. Durante la audiencia se la pudo ver sonriente junto a Petro, que espera un hijo con otra mujer.

Nicalás ha sido clave en las aspiraciones de su padre en la región de la costa Caribeña, históricamente reacia a la izquierda, pero que catapultó a Petro a la presidencia en las elecciones de 2022.

Indicios

El proceso judicial contra Nicolás Petro se produce justo en vísperas de la celebración del primer año de su padre en el poder, que se cumple el 7 de agosto. El sábado, tras la detención de su hijo, Gustavo Petro aseguró que garantizará la independencia de la justicia.

El ex embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, ya había amenazado con revelar presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Petro en los departamentos del Caribe.

En conversaciones filtradas por la prensa con la ex mano derecha del presidente, Laura Sarabia, Benedetti insinúa una supuesta implicación de Nicolás Petro. «Yo tengo unos indicios por lo de Nicolás. Yo siempre he tenido unos indicios muy graves de lo que estaba pasando», dijo el ex diplomático a principios de junio, sin entrar en detalles.

El 18 de julio, Sarabia compareció ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y negó tener conocimiento sobre los dineros de la campaña, mientras que Benedetti no se ha presentado frente a esa entidad, pese a haber sido citado.