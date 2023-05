La coronación de Carlos III no podía estar exenta de polémica. Su hijo Harry ha aparecido por sorpresa en Londres para asistir a esta cita de vital importancia para la corona británica. Mientras la prensa le llama «renegado», la gente aplaude su vuelta a Reino Unido. OKDIARIO ha seguido la fiesta de la coronación en un bar del centro de Londres donde los británicos han aplaudido la presencia del duque de Sussex en la Abadía de Westminster donde está teniendo lugar la coronación.

Casi por sorpresa, el hijo del monarca recién coronado ha aparecido en la ceremonia. Harry, con cara de piedra, ha sido abucheado por las multitudes de la coronación cuando ha salido del Palacio de Buckingham, después de que se anunció que no tendrá un papel formal. Sin embargo, los británicos que se han congregado en los establecimientos de Londres para seguir la coronación han aplaudido su visita.

«Aún queremos a Harry, es parte de la familia», explica una pareja entrevistada por OKDIARIO. Y no son los únicos. Un hombre con traje conmemorativo de la bandera británica también asegura que el deber de Harry era estar dentro de la Abadía de Westminster siguiendo la coronación de su padre.

Sin embargo, la prensa inglesa no ha sido tan benévola con Harry. Los tabloides londinense le han acusado de «renegado». Es importante reseñar que el príncipe Harry está invitado al almuerzo en el Palacio de Buckingham después de la histórica coronación. Sin embargo, la prensa británica asegura que ha sido relegado a la tercera fila. En la primera fila se sentará su hermano el príncipe William, y su cuñada, Kate Middleton, que aún trabajan para la corona. Aunque el príncipe Harry ya no forme ya no forme parte activamente de la realeza inglesa, el hijo de Carlos III sorprendió a los pasajeros viajando al Reino Unido para la coronación en un vuelo comercial de American Airlines.

Mientras la prensa se vuelca con Kate y Guillermo, el príncipe Harry es machacado. Por primera vez, Harry se ha dejado ver sin su uniforme militar hoy mientras asiste a la coronación del rey Carlos. El duque llegó a la Abadía de Westminster con otros miembros de la realeza que no trabajaban para ella a las 10:38 horas. Tras ello, Harry está preparado para volar a casa en EEUU para asistir al cuarto cumpleaños de su hijo Archie, tal y como ha anunciado. Por su parte, su mujer, Meghan Markle, ha permanecido en Estados Unidos mientras el Príncipe Harry se enfrenta a su familia por primera vez desde que publicó la explosiva biografía en la que contaba que su familia le rogó que no se casara con Meghan.