Greta Thunberg se ha convertido en la activista más reconocida en la lucha contra el cambio climático. Sus acciones han despertado un movimiento global juvenil de protesta por lo que están haciendo, o más bien no haciendo, los distintos Gobiernos mundiales contra el calentamiento global. Es por esto que su presencia en la COP26 de este año en Glasgow es muy esperada pero, ¿qué papel tendrá realmente?

La activista sueca ha publicado en sus redes sociales que ya ha llegado a Escocia. Lo hace después de participar el pasado viernes en una manifestación en Londres convocada por diversas organizaciones medioambientales para protestar contra la financiación a los combustibles fósiles.

Finally in Glasgow for the #COP26! And thank you for the very warm welcome…😅 pic.twitter.com/mK4vl7iTM1

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) October 30, 2021