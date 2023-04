Al más puro estilo del filibusterismo de James Stewart en Mr Smith va a Washington, una senadora americana demócrata lleva casi dos meses en el uso de la palabra en el Parlamento de Nebraska para bloquear una ley antitrans. Machaela Cavanagh se ha convertido de esta forma en una filibustera al utilizar esta práctica legal en EEUU de obstruccionismo parlamentario con el que se retrasa o se bloquea por completo la aprobación de una ley o un acto legislativo mediante un discurso de larga duración.

La legisladora por Nebraska aseguro el pasado 14 de abril sobre el estrado que «seguiré haciendo todo lo que pueda por nuestros hijos. Pase lo que pase hoy, continuaré luchando. Lamento que no pueda hacer más nada al respecto, estoy haciendo todo lo posible», reseñó para explicar porqué había decidido adoptar la práctica del filibusterismo.

My colleagues have chosen to stand with hate.

I will never stop standing against it. If you’re with me, consider supporting @DontLegHatePAC.

➡️ https://t.co/1vsC5hfWiy pic.twitter.com/ZMiDDNkqQb

— Senator Machaela Cavanaugh (@senatormachaela) April 13, 2023