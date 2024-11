Evacúan el aeropuerto de Gatwick (Londres) debido a un «incidente de seguridad»

Las autoridades londinenses han evacuado este viernes la Terminal Sur del aeropuerto de Gatwick después de que se alertara de un «incidente de seguridad», que poco después la Policía confirmó que se trataba de un «objeto sospechoso» en uno de los equipajes, por lo que se ha tenido que desplegar un equipo de desactivación de bombas.

Las autoridades de Sussex, por su parte, han comunicado que el equipo de desactivación de artefactos explosivos ha sido enviado «como medida de precaución» y que se ha establecido un cordón de seguridad.

El aeropuerto ha lanzado un comunicado a través de su perfil de X (anteriormente Twitter), en el que han declarado lo siguiente: «Una gran parte de la Terminal Sur ha sido evacuada como medida de precaución mientras continuamos investigando un incidente de seguridad. Los pasajeros no podrán ingresar a la Terminal Sur mientras esto suceda. La seguridad de nuestros pasajeros y personal sigue siendo nuestra máxima prioridad. Estamos trabajando arduamente para resolver el problema lo antes posible».

