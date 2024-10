Evacuaciones, toques de queda y aeropuertos cerrados: Florida se prepara para el huracán Milton

El huracán Milton tocará tierra en Florida (Estados Unidos) este miércoles después de haber cruzado todo el Golfo de México. Debido a su inminente llegada, los ciudadanos han comenzado una evacuación masiva en busca de refugio. Además, las autoridades han cerrado ya cuatro aeropuertos que se verán afectados y han establecido toques de queda.

Los condados donde las autoridades han anunciado los toques de queda previo a la entrada de Milton son:

Condado de Flagler : comenzará el miércoles a las 19:00 horas y terminará hasta el jueves a las 7:00.

: comenzará el miércoles a las 19:00 horas y terminará hasta el jueves a las 7:00. Fort Myers Beach : allí el toque de queda empezó este martes a las 22:00 horas y durará 24 horas.

: allí el toque de queda empezó este martes a las 22:00 horas y durará 24 horas. Naples: allí no se podrá coger el coche desde el miércoles a las 16:00 horas.

allí no se podrá coger el coche desde el miércoles a las 16:00 horas. Sanibel: aquí el toque de queda empezará mañana a las 22:00 horas.

aquí el toque de queda empezará mañana a las 22:00 horas. Condado de Volusia: las restricciones horarias comienzan el miércoles a las 20:00 horas y terminan a las 08:00 del jueves.

Asimismo, las personas que han decidido no evacuar sus casas han comenzado a construir barricadas en distintos negocios para abastecerse de recursos con el fin de sobrevivir.

“God help us” sign in the Davis Islands neighborhood in Tampa. Eerily quiet. Most people have evacuated as far as I can tell. More than one million people are under evacuation alerts in Florida. pic.twitter.com/5Lf8IwgAMZ — Isabel Rosales (@RosalesReport) October 8, 2024

Según los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes de EEUU (CNH), Milton tocará tierra como un huracán «potencialmente mortal» por las tormentas, fuertes vientos de más de 200 kilómetros por hora, y por las masivas inundaciones que generará.

Cuando este lunes se emitieron las órdenes de evacuación, los meteorólogos del CNH advirtieron de una posible marejada ciclónica de entre 2,4 y 3,6 metros en la bahía de Tampa, lugar donde Milton tocará tierra por primera vez.

Se trata de la mayor marejada ciclónica jamás pronosticada para la región y casi el doble de los niveles alcanzados hace dos semanas durante el temporal llamado Helene. La tormenta también podría provocar inundaciones generalizadas. Se pronostican entre 13 y 25 centímetros de lluvia en el territorio continental de Florida y los Cayos.

Ante esta situación, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha lanzado un comunicado sobre el impacto de este gran temporal: «Quiero decir que estamos preparados para otro horrible huracán en Florida. He dirigido a mi equipo para que hagan todo lo posible para que salven vidas antes, durante y después del huracán. Este mensaje es para las personas de las zonas afectadas, hagan caso a las autoridades y sigan las instrucciones de evacuación».

Folks in Hurricane Milton’s path: Listen to local authorities.

Evacuate while it is still safe to do so.

And if you cannot evacuate, find a shelter near you by texting SHELTER and your ZIP code to 43362. pic.twitter.com/Rtt63NfOV2 — President Biden (@POTUS) October 9, 2024

Por su parte, Jane Castor, la alcaldesa de Tampa, ha señalado lo siguiente durante una intervención en un informativo: «Puedo decir sin dramatizar en absoluto: si deciden quedarse en una de esas zonas de evacuación, van a morir. Si quieres enfrentarte a la Madre Naturaleza, ella gana el 100% de las veces».

Tampa Mayor Jane Castor: “I can say this without any dramatization whatsoever: If you choose to stay in one of those evacuation areas, you are going to die.” pic.twitter.com/CP0VmK3TUC — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) October 8, 2024

De igual manera, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha anunciado que se ha suspendido el pago en los peajes y se han abierto los arcenes de las carreteras a la circulación para facilitar la evacuación de los ciudadanos y que «lleguen a lugares seguros». A su vez, ha explicado que «cientos de socorristas participarán en las tareas de búsqueda y rescate» de posibles víctimas una vez «pase la tormenta» y se reforzará el sistema eléctrico.

As of this afternoon, Hurricane Milton has strengthened into a major Category 5 hurricane. Evacuations are underway, and we have suspended tolls and opened roadway shoulders to make it easier for Floridians to get to safety. You do not need to travel hundreds of miles from home… pic.twitter.com/Ct38WqOqlI — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) October 7, 2024

Estas son las zonas evacuadas

