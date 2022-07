Estados Unidos mata al líder del ISIS en Siria en un ataque con drones

Hoy, Estados Unidos en un ataque con drones en el noroeste de Siria, mató a Maher al-Agal, el líder de ISIS en Siria, según informa el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM). Un alto funcionario de Estado Islámico en Iraq y Siria que estaba estrechamente relacionado con Maher resultó gravemente herido durante el ataque, dijo también el CENTCOM en un comunicado.

La muerte de Al Agal es otro duro golpe a los intentos del grupo yihadista de reorganizarse como una guerrilla, tras haber perdido una considerable extensión de lo que en su día fue el autoproclamado califato del ISIS. En febrero pasado, el máximo líder del ISIS se inmoló durante un ataque del Ejército estadounidense en Siria. Maher al-Agal vivía en Sheikh al-Hadid bajo el nombre de Khalid Subeih.

U.S. Central Command Forces conducted a UAS strike outside Jindayris, northwest Syria targeting two senior ISIS officials, July 12, 2022.https://t.co/7PiC2uDbmm pic.twitter.com/ZM4BVlsnkd

— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 12, 2022