Los primeros hallazgos en la investigación del accidente de avión de Jeju Air en el que murieron 179 personas en Corea del Sur refuerzan la hipótesis inicial: que la aeronave chocó con una bandada de pájaros y, a partir de ahí, se desencadenaron todos los pasos que conformaron la catástrofe. El avión, que se estrelló a finales de diciembre en el Aeropuerto Internacional de Muan, a 288 kilómetros de Seúl, tenía restos de plumas en los dos motores. Únicamente sobrevivieron 2 personas de los 181 ocupantes, ambos de la tripulación.

Con la noticia revelada este viernes, la teoría del impacto con las aves toma impulso. Según barajan las autoridades, el choque habría provocado que el piloto solicitara el aterrizaje de emergencia. Se desplazó por la pista sin el tren de aterrizaje y sin los flaps de las alas desplegados y chocó con un muro de hormigón al no poder reducir la velocidad lo suficiente, pese a haber maniobrado bien. Al impactar con la pared, el avión estalló y se vio envuelto en una bola de fuego que seccionó la parte trasera. Esa fue la clave para que el siniestro fuera letal. De hecho, los expertos han cuestionado la presencia del muro, ya que «nunca debería haber uno cerca de la pista».

El hallazgo de las plumas se ha producido tras inspeccionar los restos del Boeing 737-800, considerado el avión más seguro del mundo. Al parecer, los dos motores se apagaron poco antes de que el piloto intentara realizar un aterrizaje de emergencia, por lo que el avión carecía de electricidad suficiente a medida que se acercaba a tierra. Las cajas negras de la aeronave no pudieron registrar los últimos minutos de conversación antes de que el avión se estrellara contra el muro. Uno de los pasajeros envió un mensaje a un familiar y le dijo que un pájaro se había quedado atrapado en una de las alas.

Éste ha sido el peor accidente aéreo de la historia en suelo surcoreano y uno de los más mortales a nivel mundial. El siniestro marcó el 2024 como uno de los años más mortíferos de la aviación. La aeronave de Jeju Air, aerolínea coreana low-cost- cubría la ruta entre la capital de Tailandia, Bangkok, y Muan, condado de la provincia de Jeolla del Sur.

Uno de los accidentes más famosos de la historia de la aviación fue provocado por una bandada de gansos. Conocido como el milagro del Hudson, el vuelo 1549 de US Airways (AWE1549) despegó el 14 de enero de 2009 del aeropuerto La Guardia, en Nueva York, con destino a Carolina del Norte. Perdió potencia en los motores por el impacto y realizó un aterrizaje de emergencia en el río Hudson. Todos los pasajeros fueron rescatados. La tripulación del amerizaje más exitoso en la historia de la aeronáutica, según la NTSB, fue galardona.

