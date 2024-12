El accidente de un avión de Jeju Air que aterrizaba a 288 kilómetros de Seúl, capital de Corea del Sur, ha dejado al menos 176 muertos de las 181 personas que viajaban en la aeronave entre pasajeros y tripulación, aunque la cifra de fallecidos no deja de crecer. El avión se ha salido de la pista cuando tocaba tierra en el aeropuerto internacional de Muan, tras fallar el tren de aterrizaje, y se ha estrellado contra un muro. El choque ha provocado el trágico final del Boeing 737-800, uno de los más seguros del mundo según los expertos.

Por el momento, los equipos de rescate coreanos sólo han conseguido encontrar a dos personas con vida, ambos miembros de la tripulación y, según la información aportada por las autoridades, las probabilidades apuntan que no se encontrarán más supervivientes. Los servicios de emergencia siguen sacando cuerpos del interior.

El avión comercial de Jeju Air -aerolínea coreana low-cost- cubría la ruta entre la capital de Tailandia, Bangkok, y Muan, condado de la provincia de Jeolla del Sur, y el siniestro se produjo a las 9:07 hora local (1:07 de la madrugada del domingo en España). Ahora, las autoridades intentan averiguar la razón por la que se desplazó por la pista sin el tren de aterrizaje.

El impacto convirtió la aeronave en una bola de fuego de manera inmediata a consecuencia de una explosión y el fuselaje está prácticamente irreconocible. Según los medios locales, uno de los pasajeros envió un mensaje a un familiar minutos antes y le contó que un pájaro se había quedado atrapado en una de las alas. La intervención fortuita de un ave es, de hecho, una de las principales hipótesis con las que trabajan las autoridades que tratan de determinar la causa exacta del accidente y también barajan las condiciones meteorológicas. Ya se ha localizado una de las cajas negras del aparato.

El piloto habría intentado sin éxito un aterrizaje forzoso y, al no haber logrado reducir la velocidad del avión antes de llegar al final de la pista, éste se estrelló contra las estructuras del borde exterior del aeropuerto. El incendio originado por el choque fue extinguido unos 43 minutos después de su inicio, aunque para entonces el avión ya estaba prácticamente destruido.

En estos instantes, 80 efectivos de bomberos trabajan en las labores de rescate del siniestro, en las que han dado prioridad a quienes se habían quedado atrapados en la zona trasera del avión, seccionada por la explosión. En esa zona se encontraban la mayor parte de las víctimas mortales.

El presidente Choi Sang Mok -en funciones tras la moción de censura a Yoon Suk-yeol por su fallido golpe de estado- se ha desplazado hasta el lugar del accidente y ha prometido que «el Gobierno no escatimará para apoyar a las familias en duelo». Choi Sang Mok ha designado Muan como zona especial de desastre, por lo que podría recibir apoyo estatal especial.

El de Muan es uno de los accidentes más mortales en la historia de la aviación de Corea del Sur, el peor en las últimas tres décadas. El más reciente ocurrió en 1997, cuando un avión de Korean Airlines se estrelló en Guam (Islas Marianas del Sur) y dejó 228 víctimas mortales. También en 2013 se produjo un accidente cuando un avión de Asiana Airlines tuvo que aterrizar de emergencia en San Francisco, aunque la cifra de muertos fue mucho menor: 3 fallecidos y cerca de 200 heridos.

La aerolínea del accidente actual, Jeju Air, ha pedido perdón y ha declarado que está «trabajando para determinar la causa exacta y los detalles de la situación». Asimismo, ha subrayado que el avión siniestrado «ha estado en operación durante 15 años sin antecedentes de accidentes» y que «no escatimarán esfuerzos para hacer frente» al suceso.

-ÚLTIMA HORA DEL ACCIDENTE AÉREO-

BREAKING: Crash of Jeju Air Flight 2216 in South Korea caught on video pic.twitter.com/r49Wz6OMfh

— The Spectator Index (@spectatorindex) December 29, 2024