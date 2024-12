La aviación mundial vive su fin de año más mortífero: 217 muertos en sólo 72 horas en Corea y Kazajistán

El 2024 se acerca a su cierre con un fin de año mortífero para la aviación mundial: en apenas 72 horas dos tragedias han dejado 217 muertos, los del accidente de avión de Jeju Air en Corea del Sur y los del siniestro de Azerbaijan Airlines en Kazajistán. Las víctimas mortales en el primero han sido 179 y las del segundo 38.

En este sentido, la de 2024 ha sido una Navidad dramática. El avión Embraer 109 de Azerbaijan Airlines se estrelló el 25 de diciembre, a pesar de los intentos del piloto por realizar un aterrizaje de emergencia. En él viajaban 68 personas, por lo que murieron más de la mitad de los pasajeros. El resto, 29, resultaron heridos de gravedad.

El Embraer 109 cubría la ruta entre Bakú (capital de Azerbaiyán) y Grozni (capital de la región rusa de Chechenia). Sólo llevaba dos horas en el aire cuando el comandante solicitó aterrizar de emergencia. Las autoridades desviaron el vuelo primero a Majachkalá, en el Daguestán ruso -debido a la espesa niebla en Grozni-, y después a Aktau, donde finalmente se estrelló.

Las causas del accidente de Kazajistán aún se desconocen, aunque Estados Unidos, Ucrania y, más tímidamente, la Unión Europea han apuntado a Rusia como responsable del siniestro. De hecho, Vladimir Putin pidió perdón este sábado por el accidente, al que se refirió como «trágico incidente», a pesar de que en ningún momento asumió estar detrás del mismo. Putin se disculpó con el presidente de Azerbaiyán.

La hipótesis que apunta a Rusia cobró fuerza por las imágenes grabadas por los propios pasajeros, que comenzaron a circular por redes sociales. En ellas se puede apreciar las marcas que presentaba el fuselaje de la aeronave, que serían compatibles con las de metralla. De ahí que se planteara que hubiera sido un misil ruso el que lo derribó.

La otra gran tragedia se ha producido este 29 de diciembre, en Corea del Sur. El país ha sido testigo del peor accidente de avión de las últimas 3 décadas en el país, el de la aerolínea Jeju Air, uno de los más mortales de su historia. La aeronave se disponía a aterrizar en el aeropuerto internacional de Muan, a 288 kilómetros de la capital, Seúl. El piloto se desplazó por la pista sin el tren de aterrizaje, de manera forzosa y, al no conseguir reducir la velocidad antes de llegar al final de la pista, el avión se estrelló contra un muro del borde exterior.

El impacto contra la valla provocó una explosión inmediata que dejó el avión envuelto en una bola de fuego y seccionó la parte trasera, de donde se recuperó el mayor número de cuerpos. Fue extinguido unos 43 minutos después de su inicio, aunque para entonces el avión ya estaba prácticamente destruido.

Las causas de este accidente también se están investigando, entre ellas la de la intervención de un ave o una bandada de ellas. Ésta es la que cobra mayor fuerza. De hecho, uno de los pasajeros envió un mensaje a un familiar minutos antes y le contó que un pájaro se había quedado atrapado en una de las alas. También barajan las condiciones meteorológicas. La aeronave había pasado todos los controles.

El avión comercial de Jeju Air -aerolínea coreana low-cost- cubría la ruta entre la capital de Tailandia, Bangkok, y Muan, condado de la provincia de Jeolla del Sur. Se trata de un Boeing 737-800, el más seguro del mundo según los expertos.

Los equipos de rescate, con una dotación de 80 efectivos, sólo lograron rescatar a dos supervivientes, ambos miembros de la tripulación, y a lo largo de las horas siguieron recuperando los cuerpos de los pasajeros fallecidos. Finalmente, 179 de las 181 personas que iban a bordo.

El presidente Choi Sang Mok -en funciones tras la moción de censura a Yoon Suk-yeol por su fallido golpe de estado- ha designado Muan como zona especial de desastre, por lo que podría recibir apoyo estatal especial, mientras que la aerolínea, Jeju Air, ha pedido perdón y ha declarado que está «trabajando para determinar la causa exacta y los detalles de la situación». Asimismo, ha subrayado que el avión siniestrado «ha estado en operación durante 15 años sin antecedentes de accidentes» y que «no escatimarán esfuerzos para hacer frente» al suceso.

